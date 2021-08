Die deutsche Games-Branche sieht bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland weiter zahlreiche Baustellen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands Game unter seinen 340 Mitgliedsunternehmen hervor. Insgesamt 56 Prozent der teilnehmenden Unternehmen bezeichnen die internationale Wettbewerbsfähigkeit demnach als "eher schlecht", für 14 Prozent ist sie "schlecht". Für "sehr gut" hält kein einziges Unternehmen die deutsche Wettbewerbsfähigkeit.

Erhebliche Mängel sieht die Branche etwa bei der digitalen Infrastruktur - also beim Ausbau leistungsfähiger Breitband-Internetanschlüsse und des 5G-Mobilfunknetzes. "Da dürfen wir nicht weitere zehn Jahre daran herumdoktern, da müssen wir schnell in die Gänge kommen", sagte Game-Geschäftsführer Felix Falk am Dienstag in Berlin.

Auch der Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland muss nach Meinung der Branche erleichtert werden. Zu viele Regelungen seien hier für die Branche noch zu praxisfern. Eher positiv sehen die Games-Unternehmen dagegen die verbesserte Ausbildung von Fachkräften für die Entwicklung von Computerspielen.

Die noch amtierende Bundesregierung hatte die Förderung der Games-Branche zum ersten Mal in ihren Koalitionsvertrag geschrieben - und dieses Versprechen 2019 auch umgesetzt. Jedes Jahr stehen dafür 50 Millionen Euro zur Verfügung. Das sei eine positive Entwicklung, sagte Game-Geschäftsführer Falk, auch wenn die Prozesse insgesamt noch schneller und unbürokratischer werden müssten. "Aber insgesamt sind wir da auf einem guten Weg."

Die Umsätze mit Computer- und Videospielen in Deutschland steigen seit Jahren, mit einem kräftigen Sprung nach oben in der Corona-Krise: 2020 lagen die Gesamtumsätze mit Hard- und Software sowie digitalen Dienstleistungen rund um Spiele nach Game-Angaben in Deutschland bei gut 8,7 Millionen Euro, nach 6,6 Millionen Euro im Jahr 2019. Allerdings liegt der Umsatzanteil von Spielen aus Deutschland in der Heimat den Angaben nach bei unter fünf Prozent. (dpa/rs)