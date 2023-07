Am 26. Juni sei das Pilotprojekt zunächst an 180 Zigarettenautomaten im Süden und Westen Deutschlands gestartet, teilte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme am Dienstag mit. "Die Altersverifikation direkt beim Bezahlen ist schon heute eine wichtige Säule, um den Verkauf altersbeschränkter Produkte sicher zu gestalten", sagte Peter Blasche von Euro Kartensysteme. Ist das Pilotprojekt erfolgreich, soll die Online-Überprüfung des Alters direkt beim digitalen Bezahlen mit der GirocardGirocard zur Regel werden. (dpa/rs)