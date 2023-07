Der VOICE - Bundesverband der IT-Anwender e.V. hat den Award im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um wegweisenden Projekten rund um Data/Analytics mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und ist mit zwei Mal 5.000 Euro dotiert. In dieser Höhe finanziert der Verband je ein Event für das Team, das den 1. Preis in der Kategorie Großunternehmen oder Mittelstand gewonnen hat.

Sie sind interessiert? Dann erfahren Sie mehr in der Q&A des VOICE (PDF)!

Verliehen wird der Preis während des VOICE Entscheiderforums 2023 am 8. November in Berlin. Der Verband lädt die Gewinnerteams zu dem zweitägigen Kongress ein und ehrt sie auf der großen Bühne in Gegenwart der Elite der deutschen Digitalszene.

Ausgezeichnet werden Teams aus Anwenderunternehmen

Mit dem Best Data Project Award werden ausschließlich Teams aus Anwenderunternehmen ausgezeichnet, die datenzentrierte Projekte gestaltet und umgesetzt haben. In den Vorhaben sollte es um das Sammeln, Aufbereiten, Bereitstellen und Analysieren großer Datenmengen gehen, wobei in diesem Jahr Modern Analytics, Machine Learning und künstliche Intelligenz (KI) eine wichtige Rolle spielen dürften.

Wichtig dabei: Es muss sich um ein Projekt handeln, das mindestens bis zum Prototypen beziehungsweise zum Minimum Viable Product (MVP) vorangetrieben beziehungsweise umgesetzt worden sein muss. Gewürdigt werden dabei die Teams, keine Einzelpersonen.

Die Entscheidung trifft eine hochkarätig besetzte Jury aus Wissenschaft und Praxis nach den folgenden Kriterien:

Auswirkung auf das Unternehmen

Innovationsgrad

Einhalten ethischer Standards

Originelle Umsetzungs- beziehungsweise Adaptionsstrategie

Betreibbarkeit und Skalierung und

Nutzung innovativer Technologien - etwa für das Sammeln, Bereitstellen, Analysieren und Visualisieren von Daten.

Bewerberinnen und Bewerber sollten zunächst eine kurze, aussagefähige Beschreibung des Projekts einsenden, gern mit erläuternden Grafiken und Powerpoint-Charts. Die Jury will sich auf diese Weise einen schnellen Überblick über Projektziel, -konzeption und die Beteiligung anderer "IT-Gewerke" verschaffen.

In der kurzen Darstellung sollte auch auf die Herausforderungen eingegangen werden und wie sie überwunden wurden. Welche Technologien kamen zum Einsatz? Wie lange dauerte es, bis das MVP entwickelt war, und welche Zielgruppe (intern oder extern) wurde adressiert. Behalten Sie bei der Beantwortung immer die sechs Bewertungskriterien im Auge! Sollte die Jury noch weitergehende Informationen benötigen, wird sie sich bei den bewerbenden Teams melden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des VOICE-Entscheiderforums. Bei Fragen helfen Ihnen die VOICE-Mitarbeiter Noreen Koselack (noreen.koselack@voice-ev.org) und Christoph Witte (christoph.witte@voice-ev.org) gerne weiter. (hv)