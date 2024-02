Die Hosokawa Alpine AG in Augsburg konzentriert sich auf zwei Geschäftsbereiche. Der eine sind Anlagen aus der mechanischen Verfahrenstechnik. Sie kommen bei der Aufbereitung von Pulvern, Granulaten und Schüttgütern zum Einsatz. Der zweite produziert Maschinen für die Herstellung von Folien, etwa um Frischwaren zu verpacken.

Im Zuge der Modernisierung seiner IT-Architektur verlagert das Unternehmen Geschäftsprozesse und Applikationen in die CloudCloud. "Wir haben erkannt, dass die Maintenance von Anwendungen und On-Premises-Infrastrukturen unser Vorankommen behindert", sagt Alexander Kiffe, Operations Director IT der Hosokawa Alpine AG. "Deshalb stellt die IT-Abteilung die vorhandene Infrastruktur auf den Prüfstand und eruiert, was sich in der Cloud vernünftig abbilden lässt und zu den Geschäftsprozessen passt."

Cloud erfordert spezielle Sicherheitsmaßnahmen

Der Zugriff auf Apps in einer hybriden Arbeitsumgebung erfordert spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Insgesamt 60 bis 70 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bis zu drei Tage in der Woche von zu Hause aus.

Mit VPN konnte das Unternehmen nicht die gewünschte Sicherheit und Performance erreichen. "Für die Modernisierung der IT-SicherheitIT-Sicherheit haben wir uns nun für ein Security-Service-Edge-Modell entschieden und setzen damit die Implementierung der Zero-Trust-Strategie fort, die bereits auf Netzwerkebene eingeführt wurde", so Kniffe.

Für mehr News, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere Newsletter.

Lösung: Zero-Trust- Plattform

Kern des Modells ist die cloudbasierte Plattform Zscaler Zero Trust Exchange. Sie erlaubt den sicheren Zugang zu Cloud-Applikationen und Fernzugriff auf interne Anwendungen.

Wichtig für Hosokawa Alpine war der Einblick in alle Datenströme. Dadurch lassen sich auch Shadow-IT-Anwendungen erkennen und absichern. Der Zero-Trust-Ansatz räumt Usern nur die unbedingt erforderlichen Rechte ein (Least Privileged Access). Zudem lässt sich der Zugang zu Anwendungen granular über Richtlinien steuern. Die Vorteile: weniger Sicherheitsrisiken und Ansatzpunkte für Cyber-Angriffe.

Auch für Microsoft 365 und SAP S/4HANA gerüstet

"Mit Zscaler Zero Trust Exchange können wir das Thema Zero-Trust-Sichtbarkeit nun bis zu den Mitarbeitern nach Hause bringen und sind außerdem für die Einführung weiterer Cloud-Anwendungen wie Microsoft 365 und SAP S/4HANA gut aufgestellt", bekräftigt Alexander Kiffe. "Zscaler ist für uns eine weitere Komponente im Zero-Trust-Universum, die gut zu unserer Cloud-First-Strategie passt."

Hosokawa Alpine AG | IT-Modernisierung

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: VerlagerungVerlagerung von Applikationen in die Cloud und deren Absicherung

Lösung: Einsatz der Zero Trust Exchange Platform

Partner: Zscaler