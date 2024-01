Bei Hunkemöller International B.V. dreht sich alles um Dessous. Der Anbieter von Damenunterwäsche und Accessoires mit Hauptsitz in den Niederlanden betreibt über 900 Einzelhandelsgeschäfte und Online-Shops in 19 Ländern. Im Rahmen seiner Omnichannel-Vertriebsstrategie verkauft Hunkemöller die Bekleidung in eigenen Geschäften sowie über den Großhandel und Franchise-Unternehmen.

Der Zuwachs des Großhandelsgeschäfts war ein Grund, weshalb Hunkemöller die Unternehmenssoftware nicht mehr On Premises betreiben wollte, sondern den Umstieg in die Cloud forcierte.

Kombination von Private Cloud und SAP S/4HANA

Neben einer höheren Skalierbarkeit und Flexibilität der IT-Umgebung verspricht sich Hunkemöller dadurch auch ein optimiertes Kundenerlebnis. Die Grundlage sind Einblicke in das Einkaufsverhalten der Kunden. Diese Ziele will Hunkemöller mit SAP S/4HANA Cloud, Private Cloud Edition in Verbindung mit der Google Cloud erreichen.

Bei dieser Version läuft S/4HANA in einer privaten, virtuellen Umgebung in einer Public Cloud. Bei der Implementierung greift der Bekleidungshändler auf RISE with SAP zurück. Dieses Angebot umfasst Software, Infrastruktur-Komponenten und Services, mit denen Anwender ein ERP-System in eine Cloud migrieren können. Im Fall von Hunkemöller dauerte die Umstellung nur 48 Stunden.

Spezielle Version für Fashion-Branche

Der Dessous-Spezialist nutzt zudem SAP S/4HANA für Fashion und vertikales Business Management. Diese Version von S/4HANA ist auf die Anforderungen der Modebranche zugeschnitten.

Sie stellt eine In-Memory-Datenbank sowie Funktionen wie Analytics, künstliche Intelligenz und Prozessautomatisierung bereit. Hunkemöller kann dadurch sein Geschäft mit einer zentralen Plattform verwalten, vom Produktdesign bis zum Vertrieb. Das wiederum ermöglicht es, Kollektionen auf allen Kanälen schneller bereitzustellen, den Bestand und die Kosten zu optimieren und die Margen zu erhöhen.

Customer Experience optimieren

"Etwa 75 Prozent unserer Kunden sind bereits Mitglied von Hunkemöller", sagte Gordon Smit, Hunkemöller Global IT Director. "Wie toll wäre es, wenn wir ihnen ein noch individuelleres Erlebnis bieten könnten?". Als Beispiel führt Smit Vorhersagen an, wann ein Kunde einen Wiederholungskauf tätigen möchte. Handelspartner von Hunkemöller können diese Daten nutzen, um dem Kunden zum passenden Zeitpunkt ein Angebot zu unterbreiten.

"Dank unserer aktuellen Bemühungen mit RISE with SAP sind wir für diese nächste Phase bereit. Dies wird ein entscheidender Faktor für unsere Customer Experience sein", ergänzt Smit.

Branche: Handel

