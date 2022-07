Der Ex-CIO von Collaboration-Anbieter Teamviewer wechselt in die Touristikbranche. Karl Markgraf hat am 6. Juli die IT-Leitung der FTI-GruppeFTI-Gruppe übernommen, nachdem sein Vorgänger, der Chief Technology & Operating Officer Torsten Lampe, das Unternehmen im April 2022 auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Markgraf ist für die IT-Systeme des Touristik-Konzerns verantwortlich, soll sie absichern und weiterentwickeln.

"Mit Karl Markgraf gewinnen wir einen langjährig renommierten IT-Manager für unsere Gruppe", sagt FTI-CEO Ralph Schiller. Da sich das Unternehmen in einem Transformationsprozess befinde, seien die Anforderungen an den CIO hoch. Markgraf scheut die Herausforderung nicht: "Ich freue mich auf die vielfältigen Aufgaben bei der FTI GROUP und bin mir sicher, dass ich mit meiner langen Erfahrung im Umfeld von Digitalisierung, IT und Kundenservice wesentlich zum Wachstum der unterschiedlichen Marken und Firmen beitragen kann," so der CIO.

Bisher CIO und COO bei Teamviewer

Bis zu seinem Einstieg bei FTI war der gebürtige Regensburger vier Jahre lang CIO und COO bei Teamviewer. In dieser Rolle war Markgraf für die IT-Landschaft, IT-Security, die Digitalisierung, E-Commerce- und Procurement-Prozesse sowie das Quality-Management inklusive Zertifizierungen und weltweiten technischen Support des Göppinger Unternehmens zuständig.

Davor hatte der Diplom-Betriebswirt rund 20 Jahre verschiedene IT-Führungsposten beim Energieanbieter Eon inne. Unter anderem war Markgraf CIO der Handelstochter Eon Global Commodities (seit 2016 Uniper) sowie Geschäftsführer der IT-Dienstleisters Eon Business Services. In dieser Funktion trieb er die Implementierungen von Cloud Computing-, Collaboration- und IoT-Lösungen bei dem Versorger voran.

Die FTI Group ist ein deutscher Reisekonzern mit Sitz in München. Unter dem Dach der Gruppe operieren verschiedene Marken und Tochterunternehmen in den drei Geschäftsbereichen Reiseveranstalter, eigene Hotels und Zielgebietsagenturen. Die FTI Group beschäftigt weltweit zirka 11.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von 4,1 Milliarden Euro.