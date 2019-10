Klaus Straub war seit August 2014 CIO und Senior Vice President Information Management der BMWBMW Group in München. Zuvor agierte er unter anderem als CIO der Audi AGAudi AG und war CIO von SiemensSiemens VDO. Für sein überraschendes Ausscheiden aus dem Unternehmen will BMW derzeit keine Gründe nennen.

Auch Straub selbst will sich nicht äußern. Aus gut unterrichteten Kreisen heißt es jedoch, dass er schon länger damit geliebäugelt hat, sich gegen Ende seiner KarriereKarriere noch einmal neuen Herausforderungen zu stellen. Bei einem seiner letzten Auftritte auf der DSAG-Jahrestagung in Nürnberg ging ihm auch das Wort "baldiger Rentner" über die Lippen. Ob dies ernst gemeint war, darf jedoch bezweifelt werden.

Die Position des CIO ist laut einem BMW-Sprecher derzeit noch nicht besetzt. Zu einem möglichen Nachfolger Straubs mochte sich der Sprecher nicht äußern. Aus gut unterrichteten Kreisen soll der Nachfolger jedoch aus den eigenen Reihen kommen und schon morgen intern verkündet werden.

In den vergangenen Jahren trieb Straub einen grundlegenden Wandel der BMW-IT-Organisation voran, der am Ende zu einer Domänen- und Produktstruktur führte. Noch bis 2015 orientierte sich die BMW Group IT mit ihren rund 5500 Mitarbeitern am klassischen "Plan-Build-Run"-Modell. Mitte 2015 begann das Unternehmen damit, Design- und Build-Funktionen zu integrieren, im Oktober 2015 startete Straub die Initiative 100% AgileAgile. 2017 folgte mit Back2Code eine weiteres Change-Projekt, mit dem die BMW Group die Eigenleistung in der Softwareentwicklung stärken will. Beim Wettbewerb "CIO des Jahres 2018" gewann CIO Klaus Straub damit den Innovation Award.

Klaus Straub wird am 21. November in Berlin auf der Gala zum CIO des Jahres 2019 die Laudatio auf seinen Nachfolger bei der Verleihung des Innovation Awards halten.

