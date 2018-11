New Yorker sind leicht zu begeistern, so scheint es. Vielleicht war das der Grund, warum AppleApple für seine Oktober-Keynote an die Ostküste gereist ist. Denn ein wenig wirkte die Veranstaltung wie eine gut neunzigminütige Pflichtübung, auf der Apple wenig Neues zu präsentieren hatte, aber wesentliche Lücken im Angebot schloss und bestehende Produkte auf ein neues Niveau hob. Begeisterungsstürme löst das eher selten aus. Es sei denn, man ist in New York.

Kreative umschmeichelt

So nimmt man natürlich das Publikum für sich ein: "Wir lieben New York!" heißt es nicht nur im Einstiegsvideo, das betont Tim Cook auch zu Beginn seines Auftritts in der Brooklyn Academy of Music. New York sei Heimat für ein lebhafte Community von Kreativen. Und daher der richtige Ort, um Produkte für Kreative vorzustellen. Das ist das eigentliche Motto hinter dem Motto der Einladung "Ther's More in the Making": Apple baut die Werkzeuge, die Kreative für ihr Werk benötigen. Und für diese Zielgruppe hatten Tim Cook und seine Kollegen auch einige wichtige Neuerungen vorzustellen.

Für den Mac hatte Apple in diesem Jahr bisher wenig getan, lediglich Ende Juli eine Aktualisierung des Macbook Pro 2018 gebracht und im Frühjahr den schon Ende 2017 präsentierten iMac Pro in den Handel gebracht. Verständlich, schaut man auf Verkaufs- und Umsatzzahlen, Macs verkauft Apple in guten Quartalen fünf Millionen Stück, in schlechten Quartalen sind es aber zehn Millionen iPads und 40 Millionen iPhones.

Das Unternehmen hat aber nicht vergessen, woher es kommt: "Die Leute lieben den Mac und produzieren damit jeden Tag unglaubliche Dinge", freut sich Tim Cook. Die Kundenbasis wachse weiter, nicht nur weil Prominente wie Paul McCartney, Bono oder Anna Wintour den Rechner aus Cupertino nutzen, wie in einem Promovideo gezeigt wird. Weltweit hat der Mac nun 100 Millionen Nutzer. Das ist wenig im Vergleich zur installierten iPhone-Basis, aber eine gigantische Zahl, blickt man auf die Zeit zurück, in der Apple in einer Nische beinahe verkümmerte.

Im Sommer hatte Apple das neue Mac-Betriebssystem macOS Mojave vorgestellt und im September herausgebracht mit zahlreichen neuen Funktionen, die das Arbeiten erleichtern und die Konzentration auf die Kreativität, erklärt Cook einem sichtlich informierten Publikum, das darob nicht in Ekstase gerät.