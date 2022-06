Das Vorstandstrio der österreichischen Zumtobel Group erhält im Herbst Zuwachs. Marcus FrantzMarcus Frantz wird dort zum 1. November die neu geschaffene Position des Chief Digital Transformation Officer (CDTO) übernehmen. Er erhält zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juli 2025 und soll die digitale Transformation des Anbieters von Beleuchtungssystemen und Lichttechnik vorantreiben.

Derzeit ist Frantz noch CIO bei den österreichischen Bundesbahnen, beziehungsweise der ÖBB Holding AG. Ebenso leitet er als Geschäftsführer den ITK- und Innovationsdienstleisters ÖBB Business Competence Center GmbH. Frantz war dort 2017 angetreten. Er entwickelte die digitale Geschäftsstrategie "Connected Mobility" der staatlichen Eisenbahngesellschaft und setzte diese in Abstimmung mit der Konzern-IT-Strategie um. Unter anderem haben Frantz und sein Team eine digitale Buchungsplattform für den Speditionsarm ÖBB Rail Cargo aufgebaut.

Viele Jahre bei OMV

Davor war der Diplom-Kaufmann 13 Jahre beim Erdöl-, Erdgas- und Chemiekonzern OMVOMV tägig, vier Jahre davon als CIO. In dieser Rolle verantwortete Frantz das IT-Management, die IT-Strategie und die Digitalisierung des Unternehmens.

Karin Zumtobel-Chammah, Aufsichtsratsvorsitzende von Zumtobel, kommentierte den bevorstehenden Eintritt von Frantz mit den Worten: "Das Management der Zumtobel Group hat bereits wichtige Schritte zur Digitalisierung unseres Angebots und unserer internen Prozesse eingeleitet, doch jetzt treten wir in eine neue Phase der Integration der digitalen Technologien in alle Bereiche des Unternehmens." Es gehe darum, die Zumtobel Group so aufzustellen, dass nachhaltiger Mehrwert für alle Stakeholder geschaffen werde. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Marcus Frantz einen so ausgewiesenen Experten für das Thema gewinnen konnten."

Im Jahr 2021 hatte der Vorstand von Zumtobel die Unternehmensstrategie "FOCUSED" formuliert. Eines der darin formulierten Ziele lautet, durchgängig digitalisierte Prozessabläufe zu implementieren sowie digitale Services und Produkte anzubieten. Dazu hat das Unternehmen ein Transformationsprogramm gestartet und als erste Maßnahme ein neues CRM-System in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) eingeführt.

Die Zumtobel Group hat ihren Hauptsitz in Dornbirn im Westen Österreichs. Der Konzern betreibt zehn Fabriken auf drei Kontinenten, dazu Vertriebs- und Partnergesellschaften in 90 Ländern. 2021 beschäftigte das Unternehmen zirka 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 1,04 Milliarden Euro.