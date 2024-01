Kammermann, der seine Position am 1. Februar 2024 antreten wird, folgt auf Dirk le Roux, der Ende Februar in Ruhestand geht. Berichten wird der neue CIO an den Group Chief Executive Officer Ronnie van der Merwe.

Kammermann bringt umfangreiche Erfahrungen in führenden IT-Positionen mit. Vor seiner Ernennung durch Mediclinic war er als CIO bei EF Education First tätig, einem global agierenden Unternehmen im Bildungsbereich, das unter anderem kulturellen Austausch und akademische Programme anbietet. Während seiner fünfjährigen Amtszeit bei EF Education First leitete der Manager unter anderem Initiativen zur digitalen Transformation, wobei ein besonderer Fokus auf der digitalen Personalisierung entlang der Wertschöpfungskette lag.

Zur beruflichen Laufbahn des CIO gehören außerdem führende Positionen in Technologieorganisationen bei elipsLife, AXA Group, Zurich Insurance und Swiss Life. Kammermanns über 15-jährige Erfahrung in leitenden IT-Rollen in verschiedenen Branchen war ein wesentlicher Faktor für seine Rolle bei Mediclinic. Sein akademischer Hintergrund beinhaltet Abschlüsse in HR & Change Management von der University of Central Florida, Elektrotechnik von der Duke University und Kommunikationstechnologie von der Eidgenössischen Technischen Hochschule.

Als CIO bei Mediclinic wird Kammermann für die Leitung von Transformationsprojekten und das Management von Technologieinitiativen in B2B- und B2C-Umgebungen verantwortlich sein. Er soll sich darauf konzentrieren, durch innovative digitale und andere technische Lösungen einen Mehrwert für die Geschäftsstrategie von Mediclinic zu schaffen. Der neue Group CIO wird in der Schweiz tätig sein. (wh)