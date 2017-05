"Im Aufbau unserer Cloud-Infrastruktur Cloud-Infrastruktur ist das ein Meilenstein", sagte Frank Obermeier, Chef von OracleOracle Deutschland. Das Angebot richte sich speziell an Geschäftskunden in Europa und Deutschland und entspreche den EU-Datenschutzrichtlinien. Die Kunden sollen Software, Plattform sowie Infrastruktur als Service aus einer Hand erhalten.

Oracle trage mit der Erweiterung der "enormen Nachfrage seiner Kunden nach integrierten Cloud-Lösungen Rechnung", hieß es. Da Rechenkapazität und Speicher direkt verbunden seien, könnten Daten laut Obermeier deutlich schneller als übers Netz bewegt werden. Oracle will die Konkurrenz wie etwa MicrosoftMicrosoft oder AmazonAmazon in Preis und Leistung ausstechen. Die Nutzung sei "signifikant leistungsfähiger und günstiger", sagte Obermeier. Auch für die Bewegung von Daten fielen auf den Plattformen keine Kosten an.

Die Nutzung von Cloud Computing boomt laut Digitalverband Bitkom derzeit in Deutschland, Sicherheitsbedenken sind demnach weiter in den Hintergrund gerückt. Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Salesforce gehören zu den großen Anbietern. Auch Microsoft bietet seinen Kunden in Deutschland die Speicherung ihrer Daten in einer "sicheren Cloud" über Rechenzentren in Frankfurt und Magdeburg an, wobei die Deutsche TelekomDeutsche Telekom als Daten-Treuhänder fungiert. (dpa/rs)