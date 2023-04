Industrial Cloud Solutions (ICS) heißt ein neues Geschäftsfeld von MHP, der Management- und IT-Beratung des Autobauers PorschePorsche. Gemeinsam mit AmazonAmazon Web Services als Technologiepartner sowie dem Volkswagen-Konzern offeriert MHP künftig Cloud-basierte Softwareprodukte. Sie sollen industrielle Produktionsprozesse datengetriebener, resilienter und nachhaltiger machen.

Im ersten Schritt geht es um die Produkte Sounce, FleetExecuter und paint_it, die MHP auch auf der Hannover Messe präsentierte. Bei Sounce handelt es sich um ein digitales Qualitätssicherungstool, das Porsche bereits einsetzt. Die Software arbeitet den Angaben zufolge mit einer KI-basierten Geräuscherkennung: Zu prüfende Bauteile oder Komponenten werden in Schwingung versetzt und erzeugen dabei ein charakteristisches Geräuschmuster. Weicht dieses von der durch die KI erlernten Referenz ab, erkennt das System einen Mangel und macht auf ihn aufmerksam.

Auch das Monitoring-System paint_it arbeitet KI-basiert und wird in der Qualitätssicherung in Lackierereien eingesetzt. Mit der Software lassen sich unter anderem Informationen hinsichtlich Lackschichtdicke und Oberflächengüte der Lackierung ermitteln. Das Programm analysiert die gesammelten Daten und gleicht sie mit allgemeinen und unternehmensspezifischen Toleranzen und Referenzen ab. Qualitätsmängel ließen sich damit nicht nur besonders schnell entdecken, sondern in einem gewissen Rahmen auch vorhersagen, erklärt MHP.

"Im Rahmen von Industrial Cloud Solutions bieten wir ab sofort fertige, digitale Produkte an, die bereits OEM-erprobt sind und die somit unsere Kunden auf ihrem Weg in die Produktion der Zukunft begleiten", wirbt Michael AppelMichael Appel, Partner bei MHP, für das neue Geschäftsfeld. "Mit ICS bündeln wir die Kompetenzen von MHP, Porsche und des Volkswagen Konzerns und schaffen auf der AWS-Plattform cloudbasierte Industrie 4.0-LösungenIndustrie 4.0-Lösungen." Neben den bereits verfügbaren SaaS-Systemen Sounce und paint_it will die Porsche-Tochter in den kommenden Monaten weitere Softwareprodukte auf den Markt bringen.