Die Porsche Holding Salzburg zählt zu den größten Automobilvertriebsunternehmen in Europa. Sie ist in 22 europäischen Ländern sowie in Kolumbien, Chile, China, Malaysia, Singapur und Japan tätig. Als Tochter der Volkswagen AGVolkswagen AG vertritt sie die Marken des Konzerns im Groß- und Einzelhandel sowie im Servicebereich. Hinzu kommen der Ersatzteilevertrieb, Finanzservices sowie eine eigene IT-Systementwicklung.

Nach dem Wechsel von einem E-Mailsystem im eigenen Rechenzentrum zu Microsoft 365Microsoft 365 suchte die Porsche Holding nach einer skalierbaren Cloud-Backup-Lösung, um die 30.000 Benutzerkonten vor Datenverlusten zu schützen. Eine wichtige Rolle spielte der Schutz vor Angriffen mit einer Verschlüsslungssoftware: "Denn viele Unternehmen wurden mittlerweile Opfer von Ransomware-Attacken", sagt Klaus Griesebner, Head of Department for Digital Workplace Services bei Porsche Informatik.

Backup-Lösung aus der Cloud

Der Verlust von Daten, sei es durch Fehler oder eine Ransomware-Attacke, ist nicht nur ein Sicherheitsrisiko. Er kann auch den Betriebsablauf massiv beeinträchtigen.

Deshalb benötigte die Porsche Holding Salzburg eine Backup-Software, die ebenfalls als Cloud-ServiceCloud-Service bereitgestellt wird. "Wir waren auf der Suche nach einer einfachen SaaS-Lösung, welche die Daten in europäischen Rechenzentren speichert", so Klaus Griesebner.

Die Wahl fiel auf die Backup-Software von Keepit, einem Anbieter mit Hauptsitz in Kopenhagen (Dänemark). "Keepits benutzerfreundliches Cloud-Backup bot uns genau das, wonach wir suchten", sagt Griesebner. Dazu zählt auch der Speicherort der Daten. Denn die IT-Sicherheitsexperten des Unternehmens empfahlen, die Informationen dort zu speichern, wo sich das Unternehmen befindet. Da Keepit Rechenzentren in Deutschland und Dänemark betreibt, verbleiben die Daten der Holding in Europa.

Kurzes Onboarding

Ein Indiz für die einfache Bedienung des Systems ist, dass der Onboarding-Prozess - mit Unterstützung von Fachleuten von Keepit - nur eine Woche dauerte. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Backups nach der 3-2-1-Regel erstellt werden. Zwei Kopien einer Datensicherung werden an separaten Standorten vorgehalten, eine weitere in einer Off-Site-Private-Cloud-Umgebung. Das reduziert das Risiko, dass Daten verlorengehen oder durch einen Verschlüsselungstrojaner unzugänglich werden.

"Durch die Zusammenarbeit mit Keepit haben wir nun eine Lösung, die uns dabei hilft, auf die Auswirkungen von Ransomware-Angriffen vorbereitet zu sein", fasst Klaus Griesebner zusammen.

Porsche Holding Salzburg | Cloud Backup

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Datensicherungen als Schutz vor Ransomware

Lösung: Cyber-Security-Strategie mit SaaS-basierter Backup-Lösung

Partner: Keepit