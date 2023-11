Die Maßnahmen seien unzulässig, teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Dienstag mit. Eine entsprechende Klage sei beim Oberlandesgericht Hamm eingereicht worden. Auf Basis eines im Oktober in Kraft getretenen Gesetzes können sich Vodafone-Kunden an einer neuen Form der Sammelklage beteiligen, indem sie sich in ein Klageregister eintragen. VodafoneVodafone hatte im April damit begonnen, die Preise für alle seine Festnetz-Tarife (Kabel und DSL) um fünf Euro pro Monat anzuheben. Vodafone betont, sich an geltendes Recht gehalten zu haben. (dpa/rs)