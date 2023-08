Eon Energie Deutschland holt zum 1. Dezember 2023 zwei neue Geschäftsführerinnen an Bord: Sandra Rauch als Chief Digital Officer (CDO) und Veronika Bunk-Sanderson als Chief Financial Officer (CFO). Die Managerinnen sollen die deutsche Vertriebseinheit des Energieversorgers weiter in Richtung Digitalisierung ausrichten. Dabei wollen sie besonders die Customer-Experience-Perspektive einnehmen.

Rauch ist aktuell noch bei Omnicare tätig. Sie war 2018 als CDO bei dem Pharma- und Gesundheitsunternehmen in Unterföhring bei München gestartet und holte wenig später auch die Rolle der CIO zu sich, um mehr bewegen zu können: "Ich wollte die IT weiterentwickeln, raus aus dem Maschinenraum, hin zum Partner auf Augenhöhe, der mithilfe von Technologie digitale Lösungen mit Business Mehrwert schafft."

Erfahrene Transformatorin

Für die Transformationsarbeit bei Omnicare wurde Rauch 2021 unter die Top-Preisträger im Wettbewerb "CIO des Jahres" gewählt und ist in diesem Jahr selbst Mitglied der Jury. Die Managerin war zuvor in verschiedenen Management-Positionen bei der Allianz und bei Hewlett-Packard tätig. Bei Eon Energie tritt sie im Dezember die Nachfolge von Dorothee Ritz an, die sich neuen Herausforderungen außerhalb des Konzerns widmet.

Veronika Bunk-Sanderson ist zurzeit noch CFO der Plusnet GmbH, einer Telekommunikationstochter der EnBW. Sie tritt folgt auf Torsten Flosbach, der bereits seit Juni, zusätzlich zu seiner Geschäftsführertätigkeit bei Eon Energie Deutschland, bei der Eon SE das Finanzteam für den Digitalbereich von Victoria Ossadnik leitet.

Filip Thon, CEO der Eon Energie Deutschland, freut sich, die Managerinnen für die zwei Positionen gewonnen zu haben: "Mit ihrer ausgewiesenen Expertise bereichern sie nicht nur unser Management-Team, sondern verfolgen ebenso konsequent unseren Weg in eine dezentrale, digitale und nachhaltige Energiezukunft."

Zu Eon Energie Deutschland

Die Eon Energie Deutschland GmbH ging im Juli 2000 aus der Fusion der Bayernwerk AG und der Preussen Elektra AG hervor. Sie bildet die Dachgesellschaft, zu der auch die Servicegesellschaft Eon Energie Dialog, die Energieanbieter E WIE EINFACH, eprimo sowie weitere regional verankerte Energieversorgungsunternehmen gehören. Zusammen betreuen sie 14 Millionen Privat- und Geschäftskunden in Deutschland. Eon Energie hat ihren Sitz in München und beschäftigt knapp 70.000 Mitarbeitende (Stand Dezember 2021).