Der Weg in die Cloud führt Unternehmen häufig in eine hybride Cloud-Landschaft. Was das für CIOs in puncto SAP heißt, darum geht es in einem Webcast der Computerwoche am 21. Juni um 14 Uhr.

Frank Strecker, Senior Vice President Cloud Partner Products & Ecosystems bei T-Systems, erklärt, worauf IT-Chefs bei der Transformation auf SAP HANA und bei der Konvertierung nach SAP S/4 HANA achten sollten. Er spricht mit seinem Kollegen Jürgen Eschweiler, Vice President Systems Integration - Pre Sales Consulting über den richtigen Zeitpunkt zum Handeln. Denn der Support für die bisherige SAP-Business-Suite läuft 2025 aus.

Die Webcast-Zuschauer können live ihre Fragen stellen. Detlef Korus von der Computerwoche moderiert den Webcast. Die Sendung ist der vierte Teil einer insgesamt zehnteiligen Reihe unter dem Motto "Cloud 360°".

