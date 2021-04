Wie hat sich die Rolle des CIO in den vergangenen Jahren verändert?

Bernd Leukert: Technologie ist nicht mehr die "Werkbank" und Kostenstelle, die nur umsetzt, sondern wird nun als ein wichtiger Treiber für die Zukunftsfähigkeit der BankBank und unser Geschäft verstanden. Bei uns in der Deutschen Bank werden daher heute keine strategischen Entscheidungen mehr ohne die Einbeziehung von Technologie getroffen.

Welches sind heute die drei wichtigsten Aufgaben des CIO / IT-Chefs in Ihrem Unternehmen?

Leukert: Ich bin nicht der IT-Vorstand oder gehöre zum COO-Bereich, wie es sonst häufig üblich ist, sondern bin Vorstand für Technologie, Daten und Innovation. Das ist der Dreiklang, den es braucht, um als Unternehmen wie die Deutsche BankDeutsche Bank zukunftsfähig zu sein und die nächste Generation technologiebasierter Finanzprodukte für unsere Kunden zu entwickeln.

Ihre Prognose: Wie wird sich die CIO-Rolle in den nächsten fünf Jahren wandeln?

Leukert: In Zukunft wird es immer wichtiger, sich nicht nur auf die digitale Transformation im eigenen Unternehmen zu konzentrieren, sondern auch die Nähe zu den digitalen Geschäftsmodellen der Kunden sicherzustellen. Es geht dabei darum, mit Hilfe technologischer Services unsere Finanzdienstleistungen in die digitalisierten Geschäftsmodelle unsere Kunden zu integrieren. Dies erstreckt sich beispielsweise auf Bereiche wie eCommerceeCommerce, Internet of ThingsInternet of Things und Plattform-Modelle. Somit rückt die ursprüngliche Werkbank noch näher an die Kunden.

