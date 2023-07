Die TEAG Thüringer Energie AGThüringer Energie AG ist einer der ersten Energieversorger in Deutschland, der die Prozesse für die energiewirtschaftliche Abrechnung in die SAP-Cloud verlagert. Er nutzt künftig SAPSAP S/4HANA Utilities. Im Lauf der nächsten vier Jahren sollen weitere Bereiche folgen, etwa der Privatkundenvertrieb, der Kundenservice und die Marktkommunikation.

Die IT-Abteilung von TEAG setzt das anspruchsvolle Vorhaben allerdings nicht allein um. Unterstützung erhält sie von einem Konsortium aus drei SAP-Spezialisten: Adesso als Generalunternehmer sowie Natuvion und Power Reply.

Altlasten loswerden

"Mit der Einführung von SAP S/4HANA Utilities in der Cloud reduzieren wir unsere lokale IT-Infrastruktur und die Komplexität der SAP-Systeme, weil wir stärker auf Standards setzen und uns von Custom-Code-Altlasten trennen", erläutert Philipp LübckePhilipp Lübcke, Geschäftsbereichsleiter IT der TEAG. Das erleichtert Lübcke zufolge nicht nur die Arbeit der IT- und Entwicklungsteams, sondern auch die der Mitarbeiter in den Fachbereichen.

"Trotz des hohen Standardisierungsgrads müssen wir aber nicht auf individuelle Lösungen für Spezialfälle verzichten, sondern können diese leicht aus der Utilities Industry Cloud beziehen", ergänzt der Manager.

Bis zu 80 Prozent der Prozesse standardisieren

Zu den wichtigsten Aufgaben der drei Projektpartner zählt die Unterstützung von TEAG beim Change-Management und der Anpassung der internen Prozesse an die Standards von S/4HANA Utilities. Vorgesehen ist, mindestens 80 Prozent der Prozesse auf Grundlage von Standards und branchenspezifischen Best Practices abzubilden.

Dies soll die Prozesskosten reduzieren und Arbeitserleichterungen in den Fachbereichen der TEAG und ihrer Tochtergesellschaften bringen. Individuelle Anforderungen setzt der Energieversorger mit der SAP Business Technology Platform (BTP) um. Über die Plattform kann TEAG bei Bedarf außerdem weitere Speziallösungen einführen.

Power Reply kümmert sich um die Bereiche Customer Experience und Customer Engagement, Adesso um die Einführung der SAP MaCo Cloud für die Markkommunikation und um die Integration des Warehouse SAP BW/4HANA. Natuvion konzentriert sich auf die Verlagerung von Daten und Prozessen in die SAP-Cloud.

"Die Migration einer derart komplexen SAP-Landschaft in die Cloud ist in der deutschen Energiewirtschaft ein bislang einmaliges Projekt", sagt Andreas Prenneis, Vorstandsmitglied von Adesso. "Mit Natuvion und Power Reply haben wir die richtigen Partner gefunden, um ein solch anspruchsvolles Großprojekt zu stemmen."

Thüringer Energie AG | Cloud-Migration

Branche: EnergiewirtschaftEnergiewirtschaft

Use Case: Konsolidierung der IT-Umgebung

Lösung: Umstellung auf SAP S/4HANA Utilities

Partner: Adesso, Natuvion, Power Reply