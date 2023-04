Der Umzug des Data Centers der Universitätsmedizin Mainz war in mehrfacher Hinsicht anspruchsvoll. So musste die Migration auf neue Hardware im laufenden Betrieb erfolgen. Ein längerer Stillstand der IT-Services kam nicht in Betracht. Denn die Universitätsmedizin, ein Bereich der Johannes-Gutenberg-Universität, versorgt mit ihren über 60 Kliniken, Instituten und Abteilungen pro Jahr mehr als 350.000 Menschen stationär und ambulant.

"Der Umzug eines Rechenzentrums im laufenden Betrieb war für uns eine besondere Herausforderung", räumt Christian Elsner ein, kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz. "Als Teil der kritischen Infrastruktur können wir uns einen Ausfall von Systemen auf keinen Fall leisten."

Erst ein Health Check …

Im ersten Schritt des sogenannten IPSUM-Projektes (IT-Infrastruktur-, Prozess- und Serviceoptimierung der Universitätsmedizin Mainz) unterzogen Fachleute der Einrichtung und des IT-Dienstleisters Kyndryl die bestehende IT-Infrastruktur einem Gesundheitscheck. Auf Basis der Resultate erarbeiteten sie eine Modernisierungsstrategie.

Neben technischen Aspekten, etwa dem Aufbau eines IT-Servicemanagements (ITSM) und der Erneuerung von Servern und Netzwerksystemen, standen auch organisatorische Maßnahmen auf dem Plan. Dazu zählte die Neudefinition der IT-Organisation inklusive der Zuständigkeiten.

… dann der Umzug

Im nächsten Schritt erfolgte die Migration IT-Systeme im laufenden Betrieb. Dadurch standen den Kliniken wichtige IT-Services weiterhin zur Verfügung. "Eine Herausforderung war der enge Zeitrahmen von lediglich vier Wochen. Kyndryl hat uns bei diesem Projekt optimal unterstützt, und wir konnten fristgerecht alle Systeme und sensiblen Daten ausfallfrei und sicher migrieren", erläutert Elsner.

Die kritische Infrastruktur des Klinikums wurde ohne ungeplante Ausfälle an den neuen Standort verlagert. Besonders wichtig war, dass sensible Daten, etwa von Patienten, keinen Risiken ausgesetzt waren. Von der Migration profitieren nicht nur die Nutzer der IT-Services, etwa in Form einer höheren Verfügbarkeit und Performance. Auch die Umwelt und das Budget der Universitätsmedizin werden geschont. Denn durch die Ablösung alter Hardware sank die Leistungsaufnahme der IT-Infrastruktur um etwa 20 bis 25 kVA - ein wichtiger Faktor, vor allem angesichts der hohen Energiepreise.

"Mit dem ProjektProjekt zeigen die beiden Partner, wie man die DigitalisierungDigitalisierung in einer großen Gesundheitseinrichtung schnell, sicher und nachhaltig vorantreiben kann", resümiert Benedikt Ernst, Partner bei Kyndryl Consult, der Beratungssparte des IT-Hauses.

Universitätsmedizin Mainz | IT-Migration

Branchen: GesundheitswesenGesundheitswesen, Bildung

Use Case: Modernisierung der IT-Umgebung

Lösung: Health Check und Umsetzung der Migration

Partner: Kyndryl