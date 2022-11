Um das Ziel "klimaneutrale Rechenzentren" zu erreichen, erweitert Volkswagen seine Kapazitäten bei Green Mountain. Das norwegische Unternehmen betreibt CO2-neutrale Data Center. Durch den Ausbau der Kooperation erhöht Volkswagen den Anteil der weltweit genutzten Rechenleistung, die klimaneutral bereitgestellt wird, auf etwa ein Viertel. Der CO2-Ausstoß soll sich damit um 10.000 Tonnen pro Jahr verringern.

Mit dem Schritt reagiert Volkswagen darauf, dass die DigitalisierungDigitalisierung im Automobilbereich stetig steigende IT-Ressourcen erfordert. "Angesichts der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung und Speicherkapazität für die New-Auto-Strategie des Volkswagen-Konzerns ist ein nachhaltiger IT-Fahrplan mit ambitionierten Zielen von entscheidender Bedeutung, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren", betont Hauke Stars, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AGVolkswagen AG für den Geschäftsbereich IT und Digitalisierung.

Simulationen von Crashtests ausgelagert

"Denn während Technologie der zentrale Treiber für eine höhere Effizienz, ein verbessertes Kundenerlebnis und neue Geschäftsmodelle ist, entfallen rund drei Prozent der CO2-Emissionen weltweit auf die IT", so Stars weiter. Mit Green Mountain arbeitet der Autokonzern bereits seit 2019 zusammen. In das Data Center in Rjukan, rund 180 Kilometer westlich von Oslo, hat Volkswagen rechenintensive Aufgaben wie die Simulation von Crash-Tests ausgelagert.

Jetzt nutzt der Hersteller zusätzliche Kapazitäten im Green-Mountain-Rechenzentrum in Rennesoy an der Westküste Norwegens, nahe der Hafenstadt Stavanger. Das Data Center befindet sich in einem ehemaligen Munitionsdepot und nutzt für die Kühlung Wasser aus dem nahe gelegenen Fjord. Dieser hat eine konstante Temperatur von 8 Grad Celsius. Dadurch wird weniger Energie für die Kühlung der ServerServer benötigt. In herkömmlichen Rechenzentren müssen dafür 40 bis 80 Prozent des Stroms aufgewendet werden.

Ziel: Bis 2027 alle Rechenzentren klimaneutral

Bis 2027 will Volkswagen alle Rechenzentren klimaneutral betreiben. Das sind drei Jahre früher als der European Green Deal der Europäischen Kommission für Data-Center in der EU vorsieht.

Laut dem Joint Resesarch Centre (JRC) der Europäischen Union entfielen 2018 auf Rechenzentren 2,7 Prozent des Stromverbrauchs in der EU. Bis 2030 wird dieser Wert voraussichtlich um 28 Prozent steigen, auf rund 99 Terawattstunden (TWh). Daher können nachhaltige Data Center einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Volkswagen AG | Green IT

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: CO2-Neutraler Betrieb von RechenzentrenRechenzentren

Lösung: Verlagerung von Kapazitäten in klimaneutrale Rechenzentren

Partner: Green Mountain