In einer Arbeitswelt, in der die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oft die Qual der Wahl haben, sind Unternehmen gezwungen, um die besten Talente zu konkurrieren und ihnen eine attraktive Arbeitsumgebung und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Aktuelle Zahlen unterstreichen diese Notwendigkeit: Laut einer Umfrage von YouGov im Auftrag von Recruitee fühlen sich nur 46 Prozent der befragten Mitarbeitenden stark oder eher stark emotional mit ihrem Arbeitgeber verbunden.

Flache Organisationen mit einer Kultur der Zuhörerschaft und des Empowerments können dadurch einen Vorteil haben, Talente anzuziehen und zu halten, indem sie die Mitarbeitenden stärker in die Arbeit des Unternehmens einbeziehen und eine motivierende Arbeitsumgebung schaffen.

Bessere Kommunikation durch flache Hierarchien

Dies führt dazu, dass EntscheidungenEntscheidungen schneller getroffen werden, da sie nicht durch mehrere Ebenen von Genehmigungen und Freigaben gehen müssen. Flache Organisationen fördern auch die direkte Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen durch die Schaffung eines offenen, kommunikativen und ermutigenden Arbeitsumfelds.

Die Mitarbeitenden in flachen Organisationen haben oft mehr Einfluss auf die Entscheidungsfindung und können schneller auf Veränderungen reagieren. Eine flache Organisation erfordert jedoch klare und effektive Kommunikation und eine klare Strategie. Wenn jeder Mitarbeiter mehr Verantwortung und Einfluss hat, muss es eine gemeinsame Richtung geben, in die alle arbeiten. Ein klarer Kompass, der die Mission und Ziele des Unternehmens definiert, ist von entscheidender Bedeutung.

Widerstände nicht ignorieren

Flattening ist jedoch kein einfacher Prozess. Es kann auch Unsicherheit und Widerstand von Mitarbeitenden und Führungskräften hervorrufen, vor allem durch die erhöhte Verantwortung, die den Beschäftigten damit übertragen wird. Eine flache Organisation erfordert also oft Veränderungen in der Kultur und den Arbeitsweisen des Unternehmens.

Eine erfolgreiche Flattening-Strategie erfordert eine langfristige Vision und ein Engagement für eine offene, kooperative Arbeitskultur, die die Bedürfnisse der Mitarbeiter und des Unternehmens gleichermaßen berücksichtigt. Mitarbeiter müssen sich sicher fühlen, ihre Ideen und Meinungen zu teilen, und Führungskräfte müssen bereit sein, auf ihre Beschäftigten zu hören und sie zu unterstützen.

Außerdem gibt es in flachen Organisationen oft eine "Karriere-Kletterwand" anstelle einer Karriereleiter wie in hierarchischen Unternehmen. Mitarbeiter haben so mehr Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und Interessen zu entwickeln, indem sie sich horizontal innerhalb des Unternehmens bewegen, anstatt sich vertikal durch eine Reihe von Beförderungen zu arbeiten. Dadurch entstehen neue Entwicklungsmöglichkeiten und es wird ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten innerhalb des Unternehmens aufgebaut.

