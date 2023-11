Der vergangene Monat stand ganz im Zeichen des Wettbewerbs CIO des Jahres, der vom CIO-Magazin und dessen Schwesterpublikation COMPUTERWOCHE ausgerichtet wurde. So verwundert es nicht, dass besonders viele CIO-Leser und-Leserinnen die Beiträge aufgerufen haben, in denen unsere Redaktion die Strategien und Projekte der Bewerber beschrieben haben.

Highlights vom "CIO des Jahres"

Wie schon in den Vorjahren fand der CIO des Jahres 2023 in der Kategorie Großunternehmen die größte Beachtung: Ingo Elfering, CIO von FreseniusFresenius. Zusammen mit seinem Team hat Elfering die Konzern-IT zu einem reaktionsschnellen Business-Partner umgebaut, der Innovationen vorantreibt. Hier lesen Sie den Beitrag "Ingo Elfering transformiert die Fresenius-IT".

Hohe Wellen schlugen zwei weitere, mit Sonderpreisen ausgezeichnete CIOs: Gülay Stelzmüllner, bis vor kurzem noch CIO von Allianz Technology und seit Juli 2023 in der Rolle einer CTO Mitglied im Executive Management Team, erregte mit ihrer AIOps-Initiative große Aufmerksamkeit. Sie hatte den IT-Betrieb des internen IT-Dienstleisters datengetrieben aufgestellt und durch künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz deutlich verbessert. Dafür erhielt sie den "Cyber Resilience Award". Hier lesen Sie den Beitrag "KI optimiert die IT von Allianz Technology".

Den "Transformation of Work Award" konnte Trumpf-CIO Thomas SpeckThomas Speck einheimsen. Der IT-Chef startete ein ehrgeiziges Change-Programm, um die IT des Industrieunternehmens grundlegend neu auszurichten. Dabei setzt er auf eine besonders intensive Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier lesen Sie den Beitrag "Trumpf-CIO Thomas Speck will Innovationspionier sein".

Auf CIO.de haben wir eine Liste aller Preisträger und Finalisten zusammengestellt, die sich in den kommenden Tagen weiter vervollständigen wird. Hier gelangen Sie zu der Übersicht.

Die Schwarz Gruppe stellt ihre IT neu auf

Neben dem CIO des Jahres hat die Community sich dafür interessiert, wie die Lidl- und Kaufland-Mutter Schwarz ihren neuen IT-Bereich Schwarz Digits von der Leine lässt. Das Unternehmen will sich nun - ähnlich wie Amazon mit AWS - auch als IT-Provider aufstellen. Ziel ist es, als Anbieter von Cloud-Diensten und IT-Sicherheitslösungen bei deutschen Betrieben zu punkten. Im Beitrag "Lidl-Mutter stellt IT-Sparte neu auf" lesen Sie alle Details zu der neuen IT-Sparte.

Kurz darauf gab es weitere Neuigkeiten von der Schwarz Gruppe. Der Händler gab nähere Informationen zu seinem Cloud-Angebot bekannt. Das Unternehmen setzt mit Stackit auf eine interne Plattform, die auch externen Kunden zur Verfügung steht. Im Beitrag "Schwarz Gruppe startet mit eigener Cloud" erfahren Sie mehr dazu.

Projekte und Personalien

Die Migration zu SAP S/4HANA ist ein Dauerbrenner in den IT-Abteilungen deutscher Unternehmen. Schließlich müssen sie bis 2027 auf die neue Plattform wechseln, da die Walldorfer dann den Support für ihre Altsysteme einstellen. Stefan HenkelStefan Henkel, CIO von Siemens HealthineersSiemens Healthineers, wagte den Schritt mithilfe des Migrationsprogramms "RISE with SAP". Im Beitrag "Siemens Healthineers migriert in die Cloud" erfahren Sie die Details.

Abseits der IT-Projekte drehte sich auch das Personalkarussell weiter. Am interessantesten fand die CIO-Community einen Wechsel von der Anbieter- auf die Anwenderseite. Kenza Ait Si Abbou wurde als CTO in den Vorstand von FiegeFiege berufen und verantwortet damit die IT des Logistikdienstleisters. Die KI-Expertin war zuvor bei IBM. Hier lesen Sie die ausführliche Personalmitteilung.