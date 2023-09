Das Projekt belegt, dass die DigitalisierungDigitalisierung in öffentlichen Einrichtungen Fortschritte macht, zumindest in einigen Sparten. Der Friedrichshafener Technologiekonzern ZFZF rüstet mehr als 260 Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr mit dem digitalen Flottenmanagement-System ZF Rescue Connect aus. Dadurch stehen Telemetriedaten sowie Informationen über den Standort und Status von 50 Notarzteinsatzfahrzeugen, 210 Rettungswagen und drei Löschfahrzeugen in Echtzeit zur Verfügung.

ZF stattet zu diesem Zweck den größten Teil des Fuhrparks der Berliner Feuerwehr mit OBD-Units (On-Board Diagnose) aus. Diese Telematik-Komponenten sind für kleinere und mittelgroße Fahrzeuge konzipiert und verbinden sie mit dem cloudgestützten Flottenmanagementsystem ZF Rescue Connect.

Mit WLAN, Bluetooth und CAN-Schnittstellen

Drei größere Löschfahrzeuge erhalten dagegen die leistungsstärkeren VCU-Pro-Systeme von ZF. Jede dieser Einheiten ist mit WLAN- und Bluetooth-4.2-Schnittstellen ausgestattet. Außerdem stehen vier Interfaces für den CAN-Bus (Controller Area Network) zur Verfügung. Dieser serielle Feldbus kommt in der Automobilbranche, der Medizin- und Flugzeugtechnik sowie dem Automatisierungssektor zum Einsatz.

Die Position der Fahrzeuge ermitteln gängige globale Navigationssatellitensysteme. Updates der Software lassen sich wie bei Personenwagen "Over the Air" durchführen. Dies reduziert den Wartungsaufwand.

Von analog zu digital

"Für die Digitalisierung der Berliner Feuerwehr ist die Entwicklung unserer analogen Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge einem vernetzten Fuhrpark 4.0 ein weiterer wichtiger Meilenstein für die stetige Verbesserung der Sicherheit der Stadt Berlin", sagt Maximilian Krause, Projektleiter Flottenmanagement bei der Berliner Feuerwehr.

Alexander Grupp, Venture Lead Rescue Connect bei ZF, ergänzt: "Mit ZF Rescue Connect bieten wir in Europa die erste umfassende, herstellerunabhängige Konnektivitätslösung für Rettungskräfte an, die auf unserer europaweit verfügbaren Cloud für das Internet der Dinge basiert. Das macht diesen Service so wertvoll und zugleich erschwinglich für den breiten Einsatz."

Berliner Feuerwehr | Vernetzung

Branche: Öffentliche Auftraggeber

Use Case: Bereitstellung von digitalen Telemetrie- und Statusdaten der Fahrzeuge

Lösung: Cloudbasiertes Echtzeit-Flottenmanagement ZF Rescue Connect

Partner: ZF Group