"Noch vor zehn Jahren haben CIOs viel Zeit mit der Organisation des Technologie-Stacks und des Rechenzentrums verbracht", blickt Archana Rao zurück. Die IT-Chefin von Atlassian, dem Hersteller so bekannter Collaboration-Tools wie Trello und Jira, glaubt, dass sich das fundamental geändert hat: "Die Cloud und die Automatisierung von Geschäftsprozessen haben eine Wende gebracht. Aus operativ orientierten CIOs der alten Schule sind echte Business Enabler geworden."

Futuristisch mutet die Vision von Jay Venkat an, Senior Partner und Managing Director der Boston Consulting Group (BCG): In einigen Jahren werde der "Bionic CIO" die Regel sein und mit seiner technischen Unterstützung für das Business weit über alles hinausgehen, "was traditionell als Informationstechnologie bezeichnet wurde". Seine Kernaufgabe werde darin bestehen, mittels DigitalisierungDigitalisierung Fortschritte im Business zu erzielen. Um dorthin zu gelangen, müssten sich CIOs weiterentwickeln.

Wie also wird der CIO-Job in fünf Jahren aussehen? In folgenden fünf Bereichen sollten sich die IT-Verantwortlichen als Vordenker positionieren: