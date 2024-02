Arlene Bühler versteht sich als Gipfelstürmerin in der IT. Die Managerin, die als CIO/CDO seit November 2021 den Bereich IT and Digitalization bei der DB Cargo AG verantwortet, hat einiges vor mit der GüterverkehrssparteGüterverkehrssparte der Deutschen Bahn. Millionen LKWs will sie von Deutschlands Straßen holen und damit den Warentransport hierzulande deutlich umweltschonender abwickeln. Das Ziel: Der Anteil der DB CargoDB Cargo am deutschen Güterverkehr soll bis Ende des Jahrzehnts von aktuell 19 Prozent auf dann 25 Prozent steigen.

"Es ist allerdings nach wie vor eine Herausforderung, den Schienenverkehr zu digitalisieren", räumt Bühler auf den Hamburger Strategietagen 2024 ein und spricht von großen Anstrengungen, diesen Weg zu gehen. Schließlich sei die Branche über hundert Jahre alt, viele Abläufe würden nach wie vor manuell abgewickelt. Die IT-Managerin nennt als Beispiel das Verkuppeln der Waggons, das auch heute noch per Hand erledigt werde.

DB Cargo: CIO Arlene Bühler baut auf produktorientierte IT

Die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen auf die Digitalisierungsreise, ist für Bühler daher die wichtigste Aufgabe. Die Menschen, die bei Wind und Wetter viele Kilometer zwischen den Schienen auf und ablaufen, seien schließlich stolz auf ihren Job.

An der Modernisierung führe indes kein Weg vorbei, macht die CIO/CDO unmissverständlich klar. Bühler verweist auf extrem veraltete IT-Landschaften. Teilweise seien die Anwendungen 30 und mehr Jahre alt. Nichts desto Trotz gehe es jetzt darum, zu erklären, warum diese Anwendungen nicht mehr zukunftsfähig sind. Keine einfache Aufgabe: "Die Leute, die diese Anwendungen vor vielen Jahren entwickelt haben, sind zum Teil immer noch im Unternehmen", beschreibt die IT-Managerin die Situation.

Kuppeln ist kein sexy Job

In den kommenden Jahren geht jedoch angesichts des demographischen Wandels viel Knowhow verloren. DB Cargo steht daher, wie viele andere Unternehmen auch, vor einem Problem. Bühler spricht von arg limitierten Kapazitäten. "Der Markt für Fachkräfte ist leergefegt." Umso wichtiger sei es, das bestehende Personal weiterzuentwickeln, und das Unternehmen interessant zu machen für junge talentierte Kräfte. Aber: "Kuppeln ist kein sexy Job."

Bühler steckt mitten drin in der Modernisierung. Das ist jedoch auch ein Balance-Akt. "Wir sind ein traditioneller Logistiker", stellt die Managerin klar, "wir sind kein IT-Unternehmen". Für die CIO/CDO geht es also darum, das Wirrwarr einer gewachsenen IT-Landschaft aufzulösen und den digitalen Wandel in geordnete Bahnen zu lenken.

Zwei Faktoren sind Bühler zufolge dafür entscheidend. Einmal die Plattformstrategie, die auf verschiedenen Säulen basiert. Dazu zählt neben dem zentralen SAP-System auch die CloudCloud. DB Cargo arbeitet unter dem Motto Cloud-first mit Microsoft Azure und AWS zusammen. Ein weiterer wichtiger IT-Pfeiler ist das in den vergangenen Jahren neu eingeführte Salesforce-System. Der Logistiker setzt die Sales- und die Service-Cloud des SaaS-Anbieters ein. Dafür konnten zwei über 20 Jahre alte Systeme abgeschaltet werden.

Mit Blick auf derartige Veränderungen, ist es aus Sicht Bühlers wichtig, die Fachbereiche zu überzeugen, nicht alles selbst zu entwickeln und stärker in Richtung Standard zu gehen. Dafür sei vor allem ein permanenter Dialog nötig - und Ehrlichkeit. "Wir haben auch nicht auf alles eine Antwort", räumt die IT-Managerin ein.

Vertrauen, neue Wege zu beschreiten

Die passende Organisation ist der zweite zentrale Faktor, der die Modernisierung bei DB Cargo voranbringen soll. Gretchenfrage für den Logistiker: Wie müssen wir uns aufstellen, um einen Wertbeitrag zu erzielen? Bühler will schlank unterwegs sein, kein Bürokratiemonster aufbauen. Schlüssel dafür sind für die CIO/CDO agileagile Teams. Der Logistiker räumt den Mitarbeitenden Zeit ein, sich im Change-Programm zu engagieren. Außerdem wird mit dem DevOpsDevOps-Modell experimentiert. Einige Teams seien bereits damit gestartet. Darüber hinaus würden System- und Solution-Architekten ausgebildet.

"Wir sind dabei, neue Teams auf die Reise zu schicken", sagt Bühler. Diese immer so zurecht zu schneiden, dass sich die Kolleginnen und Kollegen wohl fühlen, sei jedoch nicht trivial. Die größte Herausforderung bleibt für die IT-Managerin, den Weg zu erklären und das Business mitzunehmen. "Das erfordert viel Vertrauen und Zutrauen, eingetretene Wege zu verlassen."