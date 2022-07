"Als Kind habe ich dauernd an alten Monitoren und Computern geschraubt und wollte unbedingt wissen, wie das Innenleben aussieht und wie alles funktioniert", sagt Suwhathi Sutheswaran. Begonnen hat ihre Begeisterung für IT, als der erste Computer in den Haushalt ihrer Eltern, die aus Sri Lanka stammen, einzog. Ein Kollege ihres Vaters installierte den Computer und erklärte der damals Siebenjährigen PC-Spiele wie Pacman oder das Zeichenprogram Paint.

Ab da saß Sutheswaran, die in Saarlouis geboren und aufgewachsen ist, regelmäßig spielend vor dem Bildschirm. Bereits als Schülerin war sie neugierig, wie der große Kasten von innen aussieht und wie die Technik dahinter genau arbeitet.

Mathematik, Datenbanken, IT-Sicherheit

Dass nach dem Abitur ein Studium im IT-Bereich folgen würde, war daher naheliegend: Der Bachelor-Studiengang Kommunikationsinformatik an der Saarbrückener Hochschule für Technik und Wirtschaft vermittelte der Saarländerin alle wichtige IT-Grundlagen. Neben Mathematik und viel technischem Wissen gehört dazu auch alles rund um Softwaretechnik, Datenbanken, Betriebssysteme, Rechnernetze und IT-Sicherheit zählt.

Nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium informiert sich Sutheswaran über verschiedene Jobs und Einstiegsmöglichkeiten: "Im Online-Marketing und im Consulting hatte ich Praktika absolviert, außerdem in einem Studienkreis Nachhilfeunterricht gegeben. Trotzdem war ich mir noch nicht so ganz sicher, was am besten zu mir passt."

Ein Berater schlägt ihr schließlich den Bereich Business Consulting vor. Bei der Saarbrückener imc AG, die Organisationen aller Branchen und Größen bei der Planung und Umsetzung digitaler Trainingsstrategien unterstützt, findet die Hochschulabsolventin schließlich eine passende Stellenausschreibung und bewirbt sich. "Das Vorstellungsgespräch verlief sehr positiv und ich hätte mir die Arbeit in der Kundenberatung sehr gut vorstellen können."

Vom Consulting zum Hosting

Es kommt dann doch etwas anders, denn die imc hat neben der Stelle im Consulting auch noch eine im Hosting offen. "Da ich einiges an technischem Knowhow mitbringe, wurde ich gefragt, ob ich mir auch diese Stelle vorstellen könnte. Das fand ich total spannend und hatte kurz darauf dann mit dem Leiter des Hostings, meinem jetzigen Chef, ein weiteres Vorstellungsgespräch."

Weil auch dieses Gespräch sehr gut verläuft, hat Sutheswaran schließlich "die Qual der Wahl". Sie entscheidet sich schließlich für das Hosting-Team: "Mein Einstieg war sehr gut. Alle Kollegen sind super nett und ich freue mich, so gut aufgenommen worden zu sein. Das ist für mich besonders aufregend, weil es meine erste Stelle nach der Uni ist."

"Hosting" bezeichnet grundsätzlich das Bereitstellen von Webservices im Internet. Bei der imc geht es konkret um Learning-Management-Systeme (LMS) unterschiedlicher Kunden. Die LMS werden größtenteils auf Cloud-Plattformen gehostet, wie AWS oder MS Azure. Sutheswaran ist dafür zuständig, diese Systeme zu installieren, zu überwachen, anzupassen oder Software-Updates auszuliefern. Zusätzlich führt sie Wartungen durch und sorgt dafür, dass alles auf dem neusten Stand ist.

Weitere wichtige Inhalte ihrer Arbeit sind die Datenbankverwaltung und Backups. "Wie am eigenen Rechner auch, ist ein Backup wichtig, um im Falle eines Systemabsturzes Daten wiederherstellen zu können", erläutert die Hosting-Ingenieurin. Momentan arbeitet sie außerdem stark an der Vereinfachung bestimmter Prozesse. Denn vieles, wie das Updaten oder Überwachen bestimmter Systeme, geschieht immer noch manuell, soll aber in Zukunft automatisiert im Hintergrund laufen.

Teamfähigkeit gefragt

Die Vielseitigkeit ihres Jobs und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gefallen Sutheswaran. Zentral für ihre Arbeit sind technisches Interesse und Verständnis, daneben ist es wichtig, lösungsorientiert, verantwortungsvoll und sorgfältig vorzugehen im Umgang mit sensiblen Kundensystemen und Daten. Wie in vielen anderen Berufen auch, sind darüber hinaus Teamfähigkeit und gute Kommunikations-Skills gefragt. "

Wir arbeiten eng mit dem Support und dem Business Consulting zusammen. Dadurch gewinne ich nochmal ganz andere Einblicke, was ich sehr spannend finde", betont die Berufsanfängerin, die das meiste von der Pike auf lernen musste. Deshalb weiß sie die Unterstützung des Hosting-Teams sehr zu schätzen. Durch den Team-Support falle es ihr leicht, in die Projekte und Aufgaben hineinzuwachsen. "Dass ich als Einsteigerin so aufgebaut und gefördert werde, finde ich nicht selbstverständlich. Die Kolleginnen und Kollegen spüren und honorieren, dass ich Lust auf die Arbeit habe und motiviert bin dazuzulernen." Lernbereitschaft sei generell wichtig, denn die Technik ändert sich ständig. "Man muss sich bewusst sein, dass man nie ausgelernt hat."

Studium allein reicht nicht

Dass sie ihr heutiges Stellenprofil so gut erfüllt, führt Sutheswaran mit darauf zurück, sich neben dem Studium eigeninitiativ weitergebildet zu haben. "Um meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhören, habe ich privat noch einige Kurse gemacht, wie zum Beispiel Windows Server 2016 oder die Cisco Certified Network Associate. Das Studium der Kommunikationsinformatik allein hätte für meinen heutigen Job nicht unbedingt gereicht."

Dass Frauen in der IT immer noch die Ausnahme seien oder IT und Frauen gar verschiedene Welten wären, stimmt nicht, findet die Kommunikationsinformatikerin: "Ich denke zwar, dass noch ein Stück Weg vor uns liegt. Doch ich kenne einige inspirierende Frauen in der IT, die schon viel geschafft haben."

imc

Entstanden als deutsches Universitäts-Spin-Off an der Universität des Saarlandes zählt imc inzwischen 350 Mitarbeitende weltweit und unterstützt Unternehmen, öffentliche Institutionen und Bildungseinrichtungen bei der Planung und Umsetzung von professionellen digitalen Trainingsstrategien. (kf)

