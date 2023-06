Trends wie Homeoffice und Work from Anywhere spiegeln sich im Erfolg von Anydesk wider. Die Zahl der Downloads der Remote-Desktop-Software des Stuttgarter Unternehmens stieg in den vergangenen vier Jahren um 700 Prozent.

Ein zentrales Element des Services ist die Postgres-Datenbank. Anydesk nutzt die Open-Source-SoftwareOpen-Source-Software seit 2014. Die Datenbank hat mittlerweile ein Volumen von über neun Terabyte. Diese entwickelte sich zu einem Problem, als einer der Unternehmensgründer den Betrieb verließ. Er war für das Management der Software zuständig.

Lösung: Managed Service

In der IT-Abteilung von Anydesk fand sich kein adäquater Ersatz. Deshalb rückte EnterpriseDB (EDB) in den Fokus. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Postgres-Datenbanken bereitzustellen und zu managen. Bei Anydesk übernahm EDB mit seinen Services EDB Remote DBA und EDB Community 360 die Funktion eines "Multi-Problemlösers".

So stellt ein Team von EDB sicher, dass die Datenbank von Anydesk rund um die Uhr verfügbar ist, inklusive der vereinbarten Antwortzeiten. Das Team von EDB überprüft beispielsweise die Auslastung der CPUs und des Arbeitsspeichers der Datenbank-Server. Außerdem erstellen sie Datensicherungen.

Know-how der Community nutzen

Ein weiterer Vorteil des EDB Community 360 Plan ist, dass Anydesk auf die Erfahrungen einer großen Community zurückgreifen können, etwa beim Optimieren der Datenbank. Bei der Community-360-Version von EDB werden die Datenbanken in einer Public Cloud vorgehalten, derzeit auf den Plattformen AWS und MicrosoftMicrosoft Azure.

Für EDB sprach zudem, dass der IT-Dienstleister sowohl einen proaktiven als auch reaktiven Support bereitstellt. Wartung, Monitoring und Problemlösung gab Anydesk ab. Zudem entschloss sich der Anwender, den Backup und Recovery Manager (Barman) von EDB zu nutzen.

"Es war eine in jeder Hinsicht leichte Entscheidung. Zum einen gibt es für uns keine ernsthafte Alternative zu Postgres und dem Community-Prinzip, zum anderen profitieren wir von den exzellenten Dienstleistungen der Experten von EDB", erläutert Fabian Girsch, Head of Backend Operations bei Anydesk.

Verfügbarkeit rund um die Uhr

Mit den Dienstleistungen von EDB konnte Anydesk die Ausfallzeiten auf nahezu null reduzieren. Das haben auch die Kunden des Unternehmens registriert. Obwohl Anydesk inzwischen wieder über einen Datenbank-Manager verfügt, will das Unternehmen die Zusammenarbeit mit EDB fortsetzen. Auch deshalb, weil ein größeres Migrationsprojekt ansteht. Dieses würde die internen Ressourcen von Anydesk überstrapazieren.

Anydesk | Managed Database

Branche: Software für Remote-Desktops

Use Case: Administration einer zentralen Postgres-Datenbank

Lösung: Auslagerung an einen Managed-Service-Anbieter

Produkte: EDB Remote DBA, Community 360, Backup und Recovery Manager

Partner: EnterpriseDB