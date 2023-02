"Du hast ein starkes IT-Team, das Großartiges für eure Organisation geleistet hat - mit dir als IT-Leader! Schreib' das doch mal auf!" Diesen Satz hat Michael Müller-WünschMichael Müller-Wünsch immer wieder zu hören bekommen und sich schließlich zu Herzen genommen. Im vergangenen Jahr beschrieb der IT-Vorstand von OTTO die Leistungen seiner IT-Organisation detailliert, und zwar in seiner Bewerbung zum Wettbewerb "CIO des Jahres".

Müller-Wünsch führte aus, wie er und sein Team es geschafft haben, den Hamburger Handelskonzern zu einer Digitalplattform umzubauen und dabei einen Mehrumsatz in Milliardenhöhe zu erzielen. Die Jury zeichnete ihn dafür mit Platz 1 in der Kategorie "Großunternehmen" aus.

Wertschätzung

Die feierliche Preisverleihung wird Müller-Wünsch so schnell nicht vergessen: Er habe erfahren dürfen, welche Wertschätzung einem von CIO-Kolleginnen und -Kollegen sowie der erfahrenen Fachjury entgegengebracht wird. "Und wenn dann noch dein Name und dein Team bei der Siegerehrung genannt werden, entsteht Gänsehaut pur", blickt der OTTO-Vorstand zurück. 2022 habe er den Preis im Namen der gesamten Organisation entgegennehmen dürfen: "Für mich war der Abend und der Moment Emotion pur! Danke an die gesamte CIO-Community!"

Wie alle Preisträger im Wettbewerb widmet auch Sinanudin OmerhodzicSinanudin Omerhodzic seinen Preis - den InnovationInnovation Award 2022 - seinem Team. Der Chief Technology Officer (CTO) von Aldi NordAldi Nord sagt: "Mit dem CIO des Jahres wird die höchste Auszeichnung für IT-Anwender verliehen. Eine Auszeichnung, die höchste Anerkennung findet und mit Spitzenleistungen und Leuchtturmprojekten eng verbunden wird."

Ansporn

Der Preis sei ein Ansporn für mutige unternehmerische Entscheidungen, sagt Arlene Bühler. Die CIO der DB Cargo freut sich, dass sie und ihr Team mit IT- und Digitalisierungsthemen einen gesellschaftlichen humanitären Beitrag leisten konnten: Für die IT-seitige Ermöglichung der Ukraine-Schienenbrücke erhielt sie 2022 den Corporate Courage Award. Die inspirierenden Geschichten und die Menschen hinter dem Projekt sichtbar zu machen, allein dafür habe es sich gelohnt, am Wettbewerb teilzunehmen.

Türöffner in Politik und Industrie

Der erste Platz in der Kategorie Public Sector 2022 habe allen beteiligten Teams "einen enormen Rückenwind" gegeben, bestätigt auch Michael Kraus, CIO des Universitätsklinikums Freiburg und Sprecher der Gemeinschaftsbewerbung der Unikliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Die unglaubliche Resonanz und Anerkennung sei für die vier Unikliniken eine Ermutigung, den eingeschlagenen Weg in Sachen Transformation und DigitalisierungDigitalisierung weiterzugehen. "Die Auszeichnung war nicht nur Grundlage für viele wertvolle Netzwerkkontakte; sie war auch Türöffner in der Politik, bei unseren Partnern in der Krankenversorgung und der Industrie", resümiert Kraus.

Talente begeistern

Laut Markus Loskant, CIO der LVM VersicherungLVM Versicherung und Gewinner des Transformation of Work Awards, bestätigt der Preis nicht nur die Arbeit des gesamten IT-Teams, sondern auch den eingeschlagenen Transformationskurs. "Die öffentliche Wahrnehmung des Awards unterstützt uns außerdem im RecruitingRecruiting und auf unserem Wachstumskurs", sagt Loskant.

Das bestätigt auch Henry Widera, CIO der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), 2022 ausgezeichnet mit dem "Sustainability Award". Neben der Wertschätzung des großartigen Teamerfolgs sei der Award auch: "ein Leuchtfeuer für unser Recruiting".

Jetzt sind Sie dran!

In diesem Sinne, liebe CIOs, nehmen Sie teil und bewerben Sie sich beim "CIO des Jahres 2023", den CIO-Magazin und COMPUTERWOCHE in diesem Jahr zum 21. Mal ausloben. Mitmachen können CIOs und IT-Leitende, die in einem Anwenderunternehmen tätig sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine interne oder eine ausgelagerte IT-­Organisation führen. Der Bewerbungsschluss ist der 15. Mai.

Wir wollen von Ihnen wissen:

Welche spannenden IT-Projekte oder -Programme haben Sie in den vergangenen Jahren erfolgreich abgeschlossen? Wichtig ist uns die Bedeutung für das gesamte Unternehmen: Haben die eingereichten ProjekteProjekte beispielsweise dazu beigetragen, neue Umsatzkanäle zu erschließen? Wir wollen aber auch wissen, ob Sie Ihre Kern-IT im Griff haben, wie Sie mit dem Business zusammenarbeiten, wie Sie es mit Innovationen halten, und wie weit Ihr Unternehmen in Sachen digitale Transformation und Change vorangekommen ist.

Kategorien

Wir verleihen den Preis in drei Hauptkatego­rien: Großunternehmen (Richtwerte: ab ca. einer Milliarde Euro Jahresumsatz, ab 5000 Mitarbeiter), Mittelstand und Public Sector (gesamter öffentlicher Sektor mit Gebietskörperschaften - Bund, Länder, Gemeinden - Sozialversicherungen und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts). Zudem prämieren wir herausragende Leistungen in den Fokuskategorien Innovation, Cyber-Resilience, Transformation of Work, Sustainability und Diversity.

Die Jury

Ein kompetentes und gerechtes Urteil fällt wie immer unsere unabhängige Fachjury, die sich aus Vertretern von Praxis und Lehre zusammensetzt. 2021 konnten wir folgende Jurymitglieder gewinnen:

Patrick BurghardtPatrick Burghardt , CIO Land Hessen und Vorsitzender des IT-Planungsrats

Prof. Dr. Haya Shulman, FraunhoferFraunhofer SIT und Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt

Prof. Dr. Reinhard Jung, Universität St. Gallen

Daniel Kehne, CEO von Tür an Tür - Digitalfabrik gGmbh

Stefanie KempStefanie Kemp , Chief Transformation Officer Sana KlinikenSana Kliniken

Christina Raab, Vorsitzende der Ländergruppe DACH, Accenture, und Mitglied im Präsidium des BITKOM

Sandra Rauch, CIO und CDO Omnicare

Jens SchulzeJens Schulze , CIO Universitätsklinikum Frankfurt

Dr. Ralf SchneiderRalf Schneider , Group CIO Allianz und Mitglied im Präsidium von VOICEVOICE

Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl, Fraunhofer-Institut ISI und Karlsruher Institut für Technologie

Redaktion von COMPUTERWOCHE und CIO-Magazin

Preisverleihung in München am 19. Oktober 2023

Liebe CIOs, wer jetzt noch Gründe braucht, sich zu bewerben, dem sei gesagt: Alle, die sich bewerben, sind schon jetzt herzlich eingeladen zur Preisverleihung und dem Rahmenprogramm (Networking Dinner, Konferenz) vom 18. bis 19. Oktober 2023 in der Motorworld in München (save the dates!).

Eine gute Gelegenheit für einen unternehmensübergreifenden Austausch und die Erweiterung des persönlichen Netzwerks, findet DB Cargo-CIO Bühler. "Allein dafür lohnt es sich, die Bewerbung einzureichen," sagt sie. Und wer sich schon einmal beworben hat, kein Problem, denn es lohnt sich, sich mehrmals zu bewerben, so Otto-CIO Müller-Wünsch. Bewerbungsschluss ist der 15. Mai!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Fragen? Nominierungen?

Wenn Sie Fragen zum Wettbewerb haben oder Feedback wünschen, wenden Sie sich gerne an Karen Funk, Senior Editor und redaktionelle Leiterin des Wettbewerbs. Weitere Details zum Wettbewerb und den begleitenden Veranstaltungen finden Sie hier.

Sie kennen herausragende CIOs, die Sie gerne für eine Teilnahme am Wettbewerb nominieren wollen? Sehr gerne: hier.