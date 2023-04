Der Aufsichtsrat der Bitmarck Holding GmbH hat den Vertrag von Andreas StrausfeldAndreas Strausfeld, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, vorzeitig um fünf weitere Jahre bis 2030 verlängert. Sein Mandat wäre am 31. Dezember 2024 ausgelaufen. Der preisgekrönte Wirtschaftsinformatiker bekleidet das Amt bereits seit 2008 – als der Managed Service Provider im IT-Markt der gesetzlichen Krankenversicherung gegründet wurde.

Mit der Bestätigung von Strausfeld in seinem Amt hat der Aufsichtsrat auch weitere Beschlüsse über die künftige Ausrichtung der Unternehmensgruppe verabschiedet und die bisherige Marschrichtung bekräftigt. Eckpfeiler der Strategie #sowird BITMARCK2026 sei dabei die Kundenzentrierung: Durch die weitere Portfolio-Entwicklung und kundenzentrierte Ende-zu-Ende-Prozesse soll die Reaktionsgeschwindigkeit und die Skalierbarkeit in der Produktentwicklung erhöht werden.

Im Mittelpunkt stünden dabei die übergreifende Vernetzung und die Entwicklung digitaler Lösungen, so Strausfeld. "Unser Antrieb ist dabei stets, die Ansprüche der Krankenkassen in punkto Prozess- und Produktoptimierungen zeitgemäß abbilden zu können, um gemeinsam mit innovativen Services die Versorgung der Versicherten und Patienten in Deutschland voranzubringen." Dazu passe auch die kürzlich verabschiedete Digitalstrategie des Bundesministeriums für GesundheitGesundheit.

Ausgezeichnet beim "CIO des Jahres"

Strausfeld zeigte 2021 im Wettbewerb "CIO des Jahres", wie eine erfolgreiche Transformation im Gesundheitswesen aussehen kann und schaffte es mit seiner Bewerbung unter die Finalisten in der Kategorie "Public Sector". Zusammen mit seinen Teams arbeitet er an einem Ökosystem Gesundheit rund um die elektronische Patientenakte (ePa). Das Ziel: Eine mobile Integrationsplattform soll alle Gesundheitsservices für den Versicherten in einer Hand bündeln, wobei die ePA als zentrale Komponente fungiert.

Zu Bitmarck

Als Managed Service Provider ist Bitmarck Digitalisierungspartner für Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie die DAK-Gesundheit und weitere Ersatzkassen – mehr als 80 Prozent der deutschen gesetzlichen Krankenkassen sind Kunden der Gruppe. Bitmarck beschäftigt rund 1800 Mitarbeitende und erzielte 2022 einen Jahresumsatz von 350 Millionen Euro.