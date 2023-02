Bittner verantwortet bei ABN Amro die Bereiche Innovation, IT und Corporate Information Security. In seiner Rolle als Chief Innovation & Technology Officer (CI&TO) zieht er für vier Jahre in das Executive Board der Bank ein.

Robert Swaak, CEO von ABN Amro, bezeichnet ihn als Koryphäe auf dem Gebiet der IT- und Innovationsstrategie und verweist auf seine Erfolgsbilanz als Führungskraft in "komplexen, im Wandel befindlichen Wirtschaftsunternehmen." Bittner werde eine zentrale Rolle bei der Strategie von ABN Amro spielen, "eine persönliche BankBank im digitalen Zeitalter mit einem starken Fokus auf unsere Kunden zu werden."

Von 2019 bis Ende 2022 war Bittner Bereichsvorstand Group Technology Foundations und Group Chief Technology Officer der Commerzbank AG. Er kümmerte sich dort um die digitale Transformation und war für einen stabilen IT-Betrieb verantwortlich. Zu seinen Schwerpunkten gehörten die Themen Innovation, APIs, Continuous Integration und Delivery, Blockchain sowie Cloud Computing.

Vor seinem Einstieg bei der Commerzbank war der Manager knapp sechs Jahre Senior Vice President Group IT und Group CISO beim Medienkonzern Bertelsmann. Er arbeitete zudem als CEO für Bertelsmann Business Consulting sowie als Chairman of Board of Directors bei Arvato Systems Shanghai. Der 1971 geborene Wirtschaftswissenschaftler ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bittners Nachfolger bei der Commerzbank ist seit 1. Februar 2023 Heiko Burdack, der ehemalige CIO der Signal Iduna Gruppe. Neben seiner Position als Chief Technology Officer leitet er auch den Executive-Bereich Technology Foundations.

Die niederländische ABN Amro Bank mit Hauptsitz in Amsterdam ist 1991 durch die Fusion der Kreditinstitute ABN und Amro entstanden. Das Unternehmen beschäftigt etwa 20.000 Menschen und ist in den Bereichen Retail, Private und Corporate Banking tätig.