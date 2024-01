Zum 1. Januar 2024 ist Carsten PriebsCarsten Priebs als CDIO beim Kunststoff- und ChemiedistributeurChemiedistributeur Biesterfeld eingestiegen. Die Position wurde neu geschaffen. Zudem übernimmt er neben Kai Froböse die Geschäftsführung der IT-Tochter BIT-SERV. Priebs berichtet in seiner neuen Rolle an CEO Stephan Glander.

Als Chief Digital & Information Officer soll Priebs mit seinem Team alle Funktionen im Unternehmen zusammenführen, die für die digitale Transformation nötig sind. Zudem gilt es für den Manager, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen IT und den Fachbereichen zu etablieren.

Zu den Hauptaufgaben von Priebs zählt, die IT strategiegetrieben weiterzuentwickeln und Wertschöpfung auf Basis von Daten zu generieren. Wichtige Projekte sind der weltweite Rollout von SAP S/4HANA, Salesforce und technischen Datenbanken. Zudem hat IT-Sicherheit einen hohen Stellenwert bei Biesterfeld.

Priebs bringt 25 Jahre Führungserfahrung mit in seine neue Rolle. Zuletzt war der Diplom-Wirtschaftsingenieur fünf Jahre lang CIO und CDO des Personaldienstleisters Randstad. In dieser Funktion schaffte es der Manager 2020 und 2021 unter die Finalisten in der Kategorie Großunternehmen beim Wettbewerb "CIO des Jahres".

Die Biesterfeld AGBiesterfeld AG ist ein international tätiger Distributeur für Kunststoffe, Kautschuke und Spezialchemikalien mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter an über 50 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien sowie Afrika. Die IT-Belegschaft zählt zirka 50 Köpfe. 2022 erwirtschaftete Biesterfeld einen Umsatz von 1,66 Milliarden Euro.