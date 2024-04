"Es bereitet mir große Freude mit meinem Team Lösungen zu entwickeln, die einen echten, messbaren Mehrwert bieten," beschreibt Aude Vik gegenüber CIO.de ihr berufliches Selbstverständnis. Die Managerin hat am 1. Januar 2024 die Position der CIO bei der Techniker Krankenkasse (TK) übernommen. Sie ergänzt: "In meiner Rolle als CIO habe ich viele Berührungspunkte im gesamten Unternehmen und kann eine breitgefächerte technologische Expertise einbringen. Das Verbinden dieser beiden Welten - Business und Technologie - ist für mich eine besonders bereichernde Aufgabe."

In ihrer neuen Funktion berichtet Vik an Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK. Ihr Vorgänger Markus Schlobohm hat sich als Berater für IT-Strategie, digitale Transformation und CIO Advisory selbstständig gemacht.

Die neue IT-Chefin kommt aus den eigenen Reihen. Seit Mai 2023 war Vik als Fachbereichsleiterin TKeasy Applications tätig. Zuvor war die Managerin vier Jahre bei Marquard & Bahls als Head of IT Applications tätig. Erste Führungserfahrung sammelte sie bei Société Générale, wo sie 13 Jahre zunächst als IT Application Managerin und später als Head of Department IT Car Renting bei der ALD Automotive arbeitete.

Bei der TK hat Vik viel vor. "Unsere Rolle als Gesundheitspartner basiert auf der digitalen Vernetzung des gesamten Ökosystems im Gesundheitswesen", sagt die CIO. Dafür brauche es leistungsfähige IT-Systeme und die IT-Strategie der TK müsse nahtlos in die Unternehmensstrategie integriert werden. Zudem müsse die Zusammenarbeit zwischen IT und Business noch enger werden.

Vik und ihr Team wollen Prozesse durchgängig optimieren und automatisieren. "Konkret arbeiten wir daran, unsere Prozesskompetenz durch Process Mining noch weiter auszubauen, unsere Daten- und Analyseplattform für eine umfassendere Nutzung aufzurüsten, KI-Technologien einzuführen und bereits vorhandene Cloud-Fähigkeiten zu erweitern," so die IT-Chefin. Hinzu komme die Cyber-Resilienz als zentraler Aspekt der IT-Strategie.

"Es freut uns sehr, dass wir für diese so zentrale Position der IT-Geschäftsbereichsleitung eine so kompetente Kollegin aus der TK gewinnen konnten," kommentiert Baas die Berufung von Vik. Diese ergänzt: "Neben den sinnstiftenden Zielen der TK für das Gesundheitswesen, sind die große Vielfalt der Businessthemen und die digitalen Herausforderungen für mich eine große Motivation. Ich habe ein starkes IT-Team an meiner Seite und sehe täglich, dass wir gemeinsam Fortschritte erzielen, um die TK voranzubringen."

Die Techniker Krankenkasse hat ihren Hauptsitz in Hamburg und versichert etwa 11,3 Millionen Menschen. Die ErsatzkasseErsatzkasse beschäftigt derzeit zirka 15.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon arbeiten 850 in der IT.