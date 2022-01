Devi Sirdhar, Director of Global Health Governance und Professorin an der schottischen University of Edinburgh Medical School, rief Twitter-Nutzer dazu auf, Bill Gates Fragen zur Covid-Krise zu stellen. Gates äußerte sich zur Omicron-Variante, den Ursprüngen des Virus und Verschwörungsmythen um seine Person.

Laut der US-Publikation Cnet ist der Tech-Milliardär zwar kein Wissenschaftler oder Mediziner, jedoch hat er viele Berührungspunkte mit dem Thema. Als Mitgründer der Bill & Melinda Gates Foundation investierte er bereits vor der Pandemie viel Geld, um Entwicklungsländer mit Impfstoffen zu versorgen.

Wann ist die Pandemie vorbei?

Die wichtigste Frage lautete: "Wie und wann wird die Pandemie vorbei sein?" Zudem fragte Sirdhar, ob Omicron zeigen werde, dass man "mit Covid leben könne" oder ob 2022 andere gefährliche Varianten auftauchen.

Final question- what everyone wants to know -> how and when will the pandemic be over? Does omicron show that we can ‘live with COVID’? Or are other dangerous variants around the corner in 2022? — Prof. Devi Sridhar ?? (@devisridhar) January 11, 2022

Laut Gates seien die meisten schweren Verläufe durch Omicron für ungeimpfte Personen zu erwarten. Gesundheitssysteme würden durch diese Virus-Welle jedoch erneut schwer belastet. Habe ein Land das überstanden, geht er jedoch von viel weniger Fällen aus, so dass Covid ähnlich der jährlichen Grippe behandelt werden könne.

"Eine ansteckendere Variante ist nicht wahrscheinlich, aber wir haben während der Pandemie schon viele Überraschungen erlebt," fährt Gates fort. Omicron werde zumindest für das kommende Jahr für viel Immunität sorgen. Jährliche Impfungen gegen den Virus hält er für wahrscheinlich.

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu. — Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022

Wo kommt Covid her?

Auch zu den Ursprüngen des Virus äußerte sich Gates. Er argumentiert ähnlich einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2021. Die lieferte zwar keine eindeutigen Ergebnisse, dennoch hielten die Studienautoren einen Laborunfall für "sehr unwahrscheinlich".

"Die Daten deuten stark darauf hin, dass [das Virus] von einer anderen Spezies kam, was bei den meisten Pandemien der Fall ist," so Gates. Es werde auch zukünftig Ausbrüche geben, die von anderen Spezies ausgehen. Es gelte zu investieren und Maßnahmen zu entwickeln, um auf solche Situationen vorbereitet zu sein.

The data is pretty strong that it came from another species which is true for most pandemics. People will continue to speculate on this and we should make sure labs are careful. There will be future outbreaks coming from other species so we need to invest in being ready. # — Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022

Kein Chip im Arm

Die vielen Verschwörungsmythen rund um die Corona-Vakzine verblüffen Gates: "Leute wie [Sindhar], ich und Tony Fauci sind das Ziel von viel Fehlinformation geworden. Das hatte ich nicht erwartet." Dass er Menschen Chips in die Arme implantieren wolle, ergebe keinen Sinn.

Organisationen wie die WHO oder Zentren für Seuchenbekämpfung und -prävention brauchen laut Gates mehr Ressourcen, um Pandemien früher in den Griff zu bekommen und korrekte Informationen verbreiten zu können. Zudem hätten die sozialen Medien es versäumt, die Wahrheit in Umlauf zu bringen.

Trusted authorities like @WHO and @CDCgov need more resources to see the pandemic early (surveillance) and to communicate better. Social media got behind on trying to get factual information out - there will be a lot of debate about how to do better on that... — Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022

Es braucht bessere Impfstoffe

Um die Pandemie zu beenden, sind nach Gates' Meinung bessere, langanhaltendere Impfstoffe nötig: "Die Vakzine, die wir haben, verhindern schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle, aber ihnen fehlen zwei entscheidende Dinge." Erstens erlaubten sie Infektionen durch Impfdurchbrüche und zweitens haben sie eine begrenzte Wirkungsdauer. Neue Impfstoffe müssten Ansteckungen verhindern und mehrere Jahre wirken.

The vaccines we have prevent severe disease and death very well but they are missing two key things.



First they still allow infections ("breakthrough") and the duration appears to be limited.



We need vaccines that prevent re-infection and have many years of duration.# — Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022

Bei der Pandemiebekämpfung lobte der Tech-Milliardär Länder, die schnell reagiert haben. So habe man in Australien etwa rasch Fälle diagnostiziert und die Betroffenen isoliert. Dadurch habe es dort sehr viel weniger Todesfälle gegeben. "Steigen die Fallzahlen in einem Land stark an, ist es zu spät. Die ersten paar Monate sind entscheidend," resümiert Gates.