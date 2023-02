Schon seit 2018 prämiert der IT Executive Club (ITEC) Initiativen und Projekte, die digitale Kompetenzen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen fördern. Auf den Hamburger IT-Strategietagen wurden die diesjährigen Gewinner aus über 50 Bewerbungen ausgezeichnet.

Insgesamt sieben Preise in den fünf Kategorien "Gesellschaftliches Engagement", "Staatliches Engagement", "Unternehmerisches Engagement" sowie "Vielfalt in Tech" und "Metropolregion Hamburg" verlieh eine hochkarätige Jury in diesem Jahr. In der Hauptkategorie "Gesellschaftliches Engagement" wurden Platz eins bis drei vergeben. In Summe gabe es Preisgelder von 30.000 Euro.

Die Sieger der Unterkategorien

In der Kategorie "Staatliches Engagement" gewann Girls@BWINF den Preis. Die Initiative fördert Mädchen, die ihr IT-Interesse in Programmierwettbewerben gezeigt haben, ihr Talent weiterzuentwickeln.

Das Programm "Fobizz" tat sich in der Kategorie "Unternehmerisches Engagement" hervor. Die Plattform bietet Lehrern unter anderem Online-Weiterbildung und Unterrichtsmaterial zum Einsatz digitaler Medien sowie digitalen Lehr- und Lernmethoden.

In der Unterkategorie "Vielfalt in Tech" gewann "Technovation Girls Germany". In dem Förderprogramm entwickeln Mädchen Apps, um technologische oder ökologische Probleme zu lösen. Dabei werden sie beim Kodieren, der Entwicklung und Präsentation ihrer Ideen sowie im kritischen Denken unterstützt.

Für die "Metropolregion Hamburg" wurde die Initiative "NAT" prämiert. Seit 2007 fördert das Programm gemeinsam mit Unternehmen und Hochschulen der Region Nachwuchs im MINT-Bereich mit Schwerpunkt Informatik. Dabei spielen auch Klimaschutz, Berufsorientierung und Förderung von Mädchen zentrale Rollen.

Die Sieger der Hauptkategorie

Den dritten Platz in der Hauptkategorie "Gesellschaftliches Engagement" ergatterte das "Fabmobil", ein mobiles Technologielabor. In einem Doppeldeckerbus bringt die Initiative Dinge wie Laserdrucker, Computer und IoT-Geräte an Schulen und kulturelle Zentren abseits der Metropolregionen, um Menschen für moderne Technologie zu begeistern.

Das Projekt "IT4Kids" schaffte es auf den zweiten Platz. Es bietet deutschlandweit IT-Kurse für Grundschüler an, um diese früh für Digitales zu begeistern. Dabei setzen die Initiatoren auf einen spielerischen Ansatz und haben 2022 rund 20.000 Stunden IT-Unterricht absolviert.

Ganz oben auf die Siegertreppe schafften es die "IT Bootcamps" der Azubi Digital Akademie. Die Einrichtung schult in Kursen, die vier Wochen dauern, teils geringqualifizierte, benachteiligte junge Menschen in Sachen IT. Zudem stärkt die Initiative Kompetenzen wie Teamwork, effizientes Arbeiten und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Clou: Eine ganze Reihe an Unternehmen ist dabei eingebunden, was den Teilnehmern einen Berufsweg eröffnet. Das Konzept funktioniert: 80 Prozent der Absolventen haben bereits einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet.

Das CIO-Magazin und die COMPUTERWOCHE sind Kooperationspartner des ITEC Cares Award, gemeinsam mit den Veranstaltern der Hamburger IT-Strategietage, Hamburg@work | DigitalCluster.Hamburg und FAKTOR 3. Zu den Förderern der Initiative gehören Wipro, The Interface Society (ThIS!), LRS Output & Print Management, adesso, iteratec, SG Service IT GmbH und OTTO.