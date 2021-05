Seit 20 Jahren begleitet das CIO-Magazin IT-Chefinnen und -Chefs. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Rolle des CIOs verändert?

Carsten Priebs: Vom Techie zu Leader. Vom Bastler zum Kundenbegeisterer. Vom Kostenfaktor zum Wettbewerbsvorsprung.

Was sind aktuell die drei wichtigsten Aufgaben eines CIO in Ihrem Unternehmen?

Carsten Priebs: Hier gilt nach wie vor, den kosteneffizienten, risikoarmen und sicheren Betrieb der IT sicherzustellen. Der zweite wichtige Punkt ist die inkrementelle Innovation der IT und der Geschäftsprozesse in Form von IT-Projekten. Und drittens muss der CIO an disruptiver Innovation und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mitzuwirken.

Wie lautet Ihre Prognose: Wie wird sich Rolle in den nächsten fünf Jahren wandeln?

Carsten Priebs: Das tiefe Verständnis eigener und branchenfremder Geschäftsmodelle und Kundenbedürfnisse sowie das Wissen und die Erfahrung bei der Gestaltung der digitalen Kundenschnittstelle werden den CIO mehr Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens nehmen lassen. Leadership, Stakeholder-Management und politisches Geschick, verbunden mit einer überzeugenden Präsenz in sozialen Medien und Netzwerken ermöglichen ihr oder ihm, eine eigene Vision zu entwickeln, zu vermitteln, Unterstützer zu finden und die Vision umzusetzen.

