Neben einer jährlichen allgemeinen Prognose für aufkommende Technologien - dem "Gartner Hype Cycle for emerging technologies" suchen sich die Analysten von Gartner einzelne Themen gesondert heraus. Im "Hype Cycle for the digital Workplace 2017" werfen sie einen Blick darauf, wie wir künftig arbeiten werden.

Dafür untersucht Gartner 40 einzelne Technologien. Jeder dieser Trends durchläuft fünf Phasen, wie beim allgemeinen Hype Cycle auch. In der ersten geht es noch um Innovationen. An diese Innovationen werden im zweiten Stadium überzogene Erwartungen gestellt, bis sie eine Phase der Desillusionierung hinter sich bringen. In Phase vier werden sie nüchtern betrachtet und am Ende des Zyklus erreichen sie ihr jeweiliges Höchstmaß an Produktivität.

Peer-to-Peer IT Support: Das neue Schlagwort "Level 0" umschreibt technologisch versierte Mitarbeiter, die weniger kompetenten Kollegen helfen. Das entlastet die IT-Hotline. Bis sich dieser Support nach dem Motto "Peer-to-Peer" (kurz: P2P) in den Unternehmen durchsetzt, vergehen allerdings noch mindestens zehn Jahre, so Gartner. Die Analysten warnen jedoch vor dem "Missbrauch" talentierter Mitarbeiter.

Collaboration birgt auch Risiken

Design Thinking: Gartner zählt Design ThinkingDesign Thinking aktuell noch zu den Innovationen. Die Methode steuert auf den Gipfel überzogener Erwartungen zu. Die Analysten betonen insbesondere das Intuitive am Design Thinking und den Mut, Fehler zu machen. IT-Entscheider sollten die Methode für ihre Teams einführen. Bis zur massenhaften Nutzung werden allerdings noch fünf bis zehn Jahre vergehen.

Collaborative Work Management: An das CollaborativeCollaborative Work Management stellen viele Entscheider derzeit zu hohe Erwartungen, beobachtet Gartner. Die Analysten sehen die Vorteile von Kollaboration, betonen aber auch, welcher Integrationsaufwand damit verbunden ist und wie schnell der IT die Kontrolle entgleiten kann. In den nächsten zwei bis fünf Jahren dürfte die Nutzung von Tools für das Collaborative Work Management deutlich steigen.

Das neue Sicherheitsrisiko BYOA

Bring your own app: Was mancher als Schatten-ITSchatten-IT bezeichnen mag - den Umstand, dass Abteilungen ihre Applikationen an der IT vorbei einkaufen - wird sich als "Bring your own App" binnen zwei bis fünf Jahren etablieren, erwartet Gartner. CIOs werden das nicht verbieten, aber sie müssen Policies erlassen - und diese ständig aktualisieren. Definitiv bildet BYOA ein Sicherheitsrisiko.

Cloud Office: Unter dem Stichwort "Cloud Office" versteht Gartner eine Bandbreite an SaaS-Tools für Kommunikation und Zusammenarbeit. Eine solche Suite deckt üblicherweise E-Mail, Instant Messenger, File Sharing, Konferenz-Funktionen, Dokumenten-Management und Suchfunktionen ab. Ein solches Cloud Office ist bereits ziemlich weit verbreitet und wird sich in den nächsten zwei bis fünf Jahren massenhaft durchsetzen.