Jedes Jahr untersucht der US-Marktforscher Gartner neu aufkommende Technologien und ordnet sie auf seinem Hype Cycle an. Dieser besteht aus fünf Phasen: Zunächst stellt eine Technologie eine InnovationInnovation dar. In der zweiten Phase erreicht sie "den Gipfel überzogener Erwartungen", um anschließend eine Phase der Desillusionierung zu durchlaufen. Phase vier ist die Zeit der Aufklärung, danach entfaltet die Technologie das Maximum ihrer Produktivität.

Im "Emerging Technologies Hype Cylce 2017" nimmt sich Gartner von Autonomen Fahrzeugen bis zu Virtual Reality 32 Technologien vor. Keine davon wird in den kommenden zwei Jahren ihren Durchbruch erleben, aber es wird auch keine wieder verpuffen. Hinter den untersuchten Trends erkennt Gartner drei Megatrends.

Megatrend 1: Künstliche Intelligenz ist überall

Das ist zum Ersten die Künstliche Intelligenz (KI) oder AI (Artificial Intelligence). Gartner überschreibt diesen Trend mit "AI Everywhere". KI wird die nächsten zehn Jahre prägen. Die Analysten unterscheiden zwischen "schwacher AI" - das sind Lösungen für sehr spezifische Zwecke - und "starker AI", Anwendungen also, die sehr viel breiter einsetzbar sind. Ziel ist das Entwickeln einer "generellen Künstlichen Intelligenz".

Konkret fasst Gartner unter diesem Megatrend beispielsweise Deep Learning, Cognitive Computing und kommerziell genutzte Drohnen zusammen. An diese drei Trends stellen Unternehmen gerade sehr hohe Erwartungen, die Phase der Desillusionierung wird folgen. Während sich Deep Learning und die Drohnen in circa zwei bis fünf Jahren zum Massenmarkt entwickeln, wird es bei Cognitive Computing noch fünf bis zehn Jahre dauern.

Megatrend 2: Ohne digitale Plattformen geht es nicht mehr

Digitale Plattformen bilden den zweiten Megatrend. Die Unternehmen brauchen sie, um die wachsenden Menge an Daten und Compute-Power zu bewältigen. Außerdem unterstützt Gartner die These, der zufolge sich Unternehmen künftig in Eco-Systemen organisieren werden. Das ist ohne digitale Plattform kaum möglich.

Eine Schlüsseltechnologie dafür bietet das neue LTE-Netz 5G. Gartner zählt 5G noch zu den Innovationen und erwartet, dass bis 2020 erst drei Prozent der Anbieter den neuen StandardStandard auf den Markt bringen. Dennoch sollten Entscheider den Markt im Auge behalten.

Ein anderer Aspekt dieses Megatrends ist die Blockchain. Diese neue Art der Datenbank wird die Businesswelt transformieren, schreibt Gartner. Bis zu ihrem Durchbruch allerdings werden noch fünf bis zehn Jahre vergehen - und eine Phase der Desillusionierung. Entscheider in den Unternehmen stehen jetzt erst einmal vor der Aufgabe, den Sinn der Blockchain zu erklären, ohne dabei zu technologisch zu werden.

Megatrend 3: Die Technologie orientiert sich noch stärker am Nutzer

Ob vom "Kunden" die Rede ist oder vom "Anwender" - jede Technologie wird sich noch stärker am Menschen orientieren, prophezeit Gartner. Das bedeutet, dass die Grenzen zwischen haptischer und virtueller Welt weiter verschwimmen und Hard- sowie Software zum Beispiel unter dem Schlagwort der "Augmented Reality" des Menschen Wahrnehmungsfähigkeit erweitern. Bis Gehirn-Computer-Schnittstellen massentauglich sind, vergehen allerdings noch mindestens zehn Jahre.

Ebenso lang braucht nach Gartners Einschätzung 4D-Drucker. Sie erzeugen "programmierte" Materialien, die selbstständig eine neue Form annehmen können. 4D-Druck wird die Geschäftswelt in Zukunft tiefgreifend verändern. Noch aber steckt es im Embryonal-Stadium.

Durchbruch von IoT-Plattformen und Smart Robots

Soweit die drei übergreifenden Themen. Der neue Hype Cycle beschäftigt sich auch mit Industrie 4.0Industrie 4.0-Technologien, etwa mit Smart Robots und IoT-Plattformen (Internet of Things). IoT-Plattformen erreichen schon binnen zwei bis fünf Jahren massenhafte Anwendung, ist Gartner überzeugt. Allerdings dürfen sich CIOs nicht von den derzeit zu hohen Erwartungen blenden lassen. Wer eine solche Plattform kaufen will, sollte auf sechs Bestandteile achten: Analytics, Anwendungs-Plattform, Daten-Management, Geräte-Management, Integration und Sicherheit. Gartner betont, dass der Kauf einer solchen Plattform immer erst einen Anfangspunkt bildet. Bis das Unternehmen echten Nutzen daraus zieht, stehen Customisierungs- und Schulungsaufwand an.

Was Smart Robots betrifft, so erleben sie ihren Durchbruch wohl erst in fünf bis zehn Jahren. "Smart" werden sie durch ihre Lernfähigkeit und die Fähigkeit, mit menschlichen Kollegen zusammenzuarbeiten. Hotelketten wie Marriott, Hilton und Westin setzen smarte Roboter seit 2016 im Zimmer-Service ein. Weil Roboter nicht nur in der Produktion schneller, billiger und zuverlässiger arbeiten können als der Mensch, sondern - wie die Hotels zeigen - auch im Kundenservice einsetzbar sind, verknüpfen viele Entscheider hohe Erwartungen mit ihnen. Derzeit zu hohe, mahnt Gartner.

2005

Bereits 2005 sieht Gartner das Thema "Augmented Reality" als ein mittelfristig wichtiges an und sagt voraus, dass es binnen fünf bis zehn Jahren - also spätestens 2015 - seinen Höhepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung erreichen werde. 2006

Der Tablet-PC macht sich 2006 auf seinen Weg durch den Trend-Zyklus und verschwindet erst 2010, nachdem Apple das erste iPad vorstellt und ihn damit zu einem Massenprodukt macht. 2007

In diesem Hype Cycle taucht erstmals der 3D-Druck auf, der sich heute langsam auf dem Weg in die breite Anerkennung befindet. 2008

Es beginnt die Zeit des Cloud Computing - kaum ein anderer Begriff wird die IT-Branche in den folgenden Jahren so prägen. Heute - sechs Jahre später - ist die Wolke im "Tal der Desillusionierung" angekommen, wie auch der unten verlinkte Beitrag zeigt. 2009

Seit Jahren schon befindet sich das "Quantencomputing" im Bereich "Technology Trigger" mit der Aussicht, erst in ferner Zukunft wirklich relevant zu werden. Das war schon 2005 so und ist es bis heute. 2010

Das Internet-Fernsehen sollte diesem Hype Cycle nach bis spätestens 2020 ganz groß rauskommen. Mediatheken, Youtube und Streaming-Platformen befeuern diesen Trend, der sich derzeit auf dem Weg in die Massentauglichkeit befindet. 2011

Das Thema "Virtuelle Welten" beschäftigt Gartner seit dem Trend um Second Lífe in den Jahren 2007 und 2008. Ab 2012 hält es als "Virtual Reality" Einzug ins "Tal der Desillusionierung", wo es bis heute verharrt. 2012

Nachdem es viele Jahre lang eher ein nicht greifbarer Trend gewesen ist, sind die "Predictive Analytics" spätestens 2012 auf dem "Plateau der Produktivität" angekommen. 2013

In-Memory-Computing hat sich nach seinem Peak im Jahr 2011 aufgemacht, die überzogenen Erwartungen an die Datenverarbeitung direkt im Hauptspeicher ein wenig zu dämpfen - der produktive Einsatz kommt näher. 2014

Viele Zukunftsthemen warten auch heute wieder auf ihre Reise durch den Hype Cycle - die einen schneller, die anderen langsamer: seien es das "Smart Home", holografische Displays, 3D-Bioprinting-Systeme oder die software-definierte Welt an sich. Der nächste August kommt bestimmt... 2015

Der Hype Cycle 2015 nimmt 37 Technologietrends unter die Lupe. Im Internet of Things bekommen CIOs nun künftig eine neue Kundengruppe: Dinge wie Roboter und smarte Maschinen. Big Data und In-Memory findet man allerdings nicht mehr in der Kurve, diese Technologien hält Gartner inzwischen für etabliert. 2016

Während sich Augmented und Virtual Reality im Jahr 2016 langsam in den Produktivbereich entwickeln, erlebt die Blockchain-Technologie einen rasanten Aufstieg. Machine Learning und Software-defined Security befinden sich auf dem Höhepunkt der übertriebenen Erwartungen. 2017

Die Blockchain spielt auch 2017 eine Rolle - allerdings geht es jetzt um die überzogenen Erwartungen an die neuartige Datenbank. Während es vor zehn Jahren (2007) noch um 3D-Druck ging, schreibt Gartner jetzt über 4D-Druck.

Serverless PaaS (Platform-as-a-Service)

Ein weiteres Technologie-Thema ist serverless PaaS (Platform-as-a-Service). Der Entwickler muss sich dabei nicht mehr direkt mit dem ServerServer beschäftigen, das überlässt er quasi in Form einer "Blackbox" dem Anbieter. So kümmert sich der Cloud-Service beispielsweise um die automatische Skalierung der Server-Infrastruktur, des Speichers und des Netzwerks. Er übernimmt damit das Kapazitätsmanagement. Im Zuge von "serverless" ist oft auch von "event-driven" die Rede.

Aktuell betrachtet Gartner serverless PaaS als Innovation, die sich binnen zwei bis fünf Jahren entwickeln wird. Samt dem gesamten Zyklus an überzogenen Erwartung und Desillusionierung. CIOs und CTOs (Chief Technological Officer) sollten den Markt beobachten. Derzeit dominieren AmazonAmazon Web Services, GoogleGoogle, MicrosoftMicrosoft, IBMIBM und iron.io

Flexibles Arbeiten mit Smart Workspace

Die Analysten nehmen sich im aktuellen Hype Cycle auch organisatorischer Fragen an, beispielsweise dem Smart Workspace. Räumlich und zeitlich verteiltes Arbeiten durch Vernetzung und Collaboration-Tools ist mittlerweile nichts Innovatives mehr, so Gartners Urteil. Der Trend erlebt gerade den Höhepunkt überzogener Erwartungen. Ob und wie stark ein Unternehmen von smart Work profitiert - etwa in Form steigender Produktivität - hängt nicht nur von der bereitgestellten Technologie ab, sondern auch von kulturellen Fragen und nicht zuletzt dem Wunsch manchen Mitarbeiters, Privaträume privat zu lassen.

Ein weiterer Punkt ist das vernetzte Wohnhaus (Connected Home). Obwohl die Verbraucher dieses Konzept regional sehr unterschiedlich annehmen und der globale Markt derzeit erst zwischen fünf und 20 Prozent erschlossen ist, glaubt Gartner an den Durchbruch innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre.