Gerade in der schnelllebigen IT-Branche gehört Weiterbildung zur Pflicht. Doch fleißig zu lernen, lohnt sich - nicht nur für jede/n Einzelne/n, sondern auch für die Unternehmen. Von zertifiziertem Personal profitieren alle Seiten. Mit dem richtigen Know-how lässt sich in aller Regel ein höheres GehaltGehalt herausschlagen. Aber auch der Brötchengeber hat letzten Endes etwas davon: Experten gehen pro neu qualifizierter IT-Fachkraft von einem zusätzlich erwirtschafteten Mehrwert von über 30.000 Dollar pro Jahr aus.

Zertifizierte Angestellte arbeiteten engangierter, was sich in einer gesteigerten Produktivität widerspiegele, konstatieren die Verantwortlichen von Skillsoft, einem Anbieter von digitalen Schulungen. Weitere positive Effekte seien schnellere Lösungszeiten bei Problemen, zügigere Projektfortschritte, eine reibungslosere Bereitstellung von IT-Lösungen sowie eine engere Mitarbeiterbindung.

Skillsoft erhebt seit fast zwei Jahrzehnten Daten über Zertifizierungen sowie deren Wert für Einzelpersonen und Betriebe. Eine aktuelle Analyse auf Basis von Aussagen von 5.711 IT-Fachkräften aus der ganzen Welt hat ergeben, welche IT-Zertifizierungen am besten honoriert werden und die man infolgedessen 2024 im Blick haben sollte.

Das sind die bestbezahlten IT-Zertifizierungen weltweit (durchschnittliches Gehalt pro Jahr):

Google Cloud Certified – Professional Cloud Network Engineer: 163.198 Dollar Google Cloud Certified – Professional Cloud Security Engineer: 159.135 Dollar Google Cloud Certified – Professional Cloud DevOps Engineer: 148.781 Dollar Google Cloud Certified – Professional Data Engineer: 148.082 Dollar Google Cloud Certified – Professional Cloud Developer: 147.253 Dollar Google Cloud Certified – Professional Cloud Architect: 146.212 Dollar CISSP - Certified Information Systems Security Professional: 140.069 Dollar AWS Certified Security – Specialty: 138.053 Dollar AWS Certified Advanced Networking – Specialty: 137.698 Dollar Google Cloud Certified – Professional Cloud Database Engineer: 137.394 Dollar AWS Certified Machine Learning – Specialty: 136.595 Dollar PMP: Project Management Professional: 135.784 Dollar Google Cloud Certified - Professional Machine Learning Engineer: 134.373 Dollar CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control: 133.616 Dollar AWS Certified Solutions Architect – Professional: 132.852 Dollar Certified Scrum Product Owner: 132.230 Dollar CISM – Certified Information Security Manager: 131.967 Dollar CCIE Data Center: 128.948 Dollar CDPSE – Certified Data Privacy Solutions Engineer: 127.403 Dollar Certified ScrumMaster: 125.497 Dollar

Regional gibt es zum Teil deutliche Unterschiede, was die Bedeutung und Bezahlung bestimmter IT-Zertifizierungen betrifft. An der diesjährigen Skillsoft-Umfrage beteiligten sich über 1600 IT-Fachkräfte aus Europa, dem nahen Osten und Afrika.

Das sind die bestbezahlten IT-Zertifizierungen in der Region EMEA (durchschnittliches Gehalt pro Jahr):

Google Cloud Certified – Professional Cloud Security Engineer: 172.380 Dollar Google Cloud Certified – Professional Cloud Developer: 154.841 Dollar Google Cloud Certified – Professional Cloud Architect: 140.408 Dollar Google Cloud Certified – Professional Data Engineer: 135.890 Dollar CISSP - Certified Information Systems Security Professional: 128.640 Dollar AWS Certified Solutions Architect – Professional: 122.919 Dollar CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control: 114.648 Dollar AWS Certified SAP on AWS – Specialty: 109.569 Dollar Google Cloud Certified – Associate Cloud Engineer: 103.909 Dollar Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate: 101.832 Dollar AWS Certified Database – Specialty: 98.633 Dollar CISM - Certified Information Security Manager: 97.604 Dollar AWS Certified Developer – Associate: 97.399 Dollar Microsoft Certified: Azure Developer Associate: 97.283 Dollar Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert: 92.483 Dollar CISA – Certified Information Systems Auditor: 92.186 Dollar AWS Certified Solutions Architect – Associate: 91.773 Dollar Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert: 89.232 Dollar AWS Certified Data Analytics – Specialty: 87.714 Dollar Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert: 86.510 Dollar

Cloud-Experten, Data-Engineers und Security-Fachleute bleiben gefragt, so die aktuellen Resultate der Skillsoft-Umfrage. Insbesondere Expertise und Know-how in Sachen Cybersecurity gewinne angesichts der komplex zusammengesetzten IT-Infrastrukturen und immer raffinierterer Angriffsmethoden weiter an Bedeutung, hieß es von Seiten des Schulungsanbieters. Wer entsprechende Fähigkeiten und Zertifizierungen mitbringe, um solche Cyberangriffe zu verhindern oder zumindest deren Folgen zu minimieren, verdiene heute wie auch in Zukunft gutes Geld.

Wenn Sie mehr über lohnenswerte Zertifizierungen wissen möchten, dann lesen Sie:

"Zertifizierungen sind ohne Zweifel ein wichtiger Faktor für die Karriere- und Gehaltentwicklung", sagt Andreas Rothkamp, Vice President für die Region DACH bei Skillsoft. Allerdings brauche es auch die Fähigkeit, diese Qualifikationen am Arbeitsplatz anwenden zu können. Darüber hinaus spielten bei der Höhe des Gehalts noch weitere Faktoren mit - die berufliche Rolle, die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung, die Dauer der Betriebszugehörigkeit sowie das Engagement bei der Arbeit. "Es zeigt sich jedoch immer wieder, dass das Erlernen neuer Fähigkeiten und der Erwerb von Zertifizierungen eine lohnende Investition sind – sowohl für die Fachkräfte selber als auch für Unternehmen", stellt Rothkamp fest.