Was im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie für die Branche wie ein kurzer Sprint anmutete, entwickelt sich zum Marathon. Im "New Normal" angekommen, zeigt sich auch den ITK-Unternehmen, dass technische Ausstattung und gelerntes Remote Working allein nicht ausreichen. Dabei stellen die ITK-Betriebe vor allem ihre Beschäftigten in den Fokus ihrer Bemühungen. Das Ergebnis des Engagements: Für die besonderen Leistungen bei der Weiterentwicklung ihrer Unternehmens- und ArbeitsplatzkulturArbeitsplatzkultur werden in diesem Jahr 85 von insgesamt 213 teilnehmenden Unternehmen von Great Place to Work als "Beste Arbeitgeber in der ITK 2022" ausgezeichnet.

Great Place to Work: Unternehmenskultur ist Key "Die noch einmal um 16 Prozent höhere Teilnehmerquote im Vergleich zum Vorjahr und die Ergebnisse unserer aktuellen Studie zeigen, dass eine starke Unternehmenskultur ein entscheidender Schlüssel für den Erfolg in der Zukunft ist", sagt Sebastian Diefenbach, Projektleiter des Wettbewerbs. Die prämierten Unternehmen gehören hier weiterhin zur Spitze in Deutschland. Sie hätten aber erkannt, dass eine prosperierende Branche allein kein Garant für die Bindung und Gewinnung von Mitarbeitern sei und die Herausforderungen, die durch Corona entstanden sind, zu langfristigen und strukturellen Veränderungen in den Unternehmen führen müssen. Die ausgezeichneten Firmen stellen daher laut dem Institut Great Place to Work (GPTW) ihre Beschäftigten noch stärker in den Fokus ihrer Bemühungen. Vor allem die physische und psychische Gesundheit wird im Zuge der Pandemie zu einem zentralen Thema. Diefenbach: "Hier machen die Unternehmen bemerkenswerte Angebote wie etwa ein kostenfreies Coaching-Angebot, um die Belastungen für die Mitarbeitenden abzufedern." Mit 84 Prozent Zustimmung erreichen die Siegerunternehmen im Bereich der Gesundheitsförderung einen Spitzenwert im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt von 38 Prozent. Nach wie vor steht das Recruiting unter hohem Druck. Zwar verzeichnen die erfolgreichen Unternehmen mit im Schnitt sieben Bewerbern pro angebotener Stelle eine weit höhere Quote als der Durchschnitt in Deutschland mit 1,6 Interessenten, doch bedingt durch die Pandemie und die eher unsichere Situation, sind Mitarbeitende nicht mehr unbedingt wechselwillig. Die ITK-Unternehmen setzen daher auf ein starkes Employer Branding. Projektleiter Diefenbach kommentiert: "Wir sehen bei den Siegerunternehmen ein großes Engagement, ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Im Bereich Sozialleistungen, Work Life Balance und bei der Anerkennung von Arbeitsleistung wurden neue Konzepte entwickelt und Projekte initiiert." Dabei kämen der Fürsorge für die bestehenden Mitarbeiter eine ebenso große Bedeutung zu, wie der Gewinnung von neuen Talenten durch innovative Maßnahmen. GPTW 2022: Bestnoten für Vertrauen und Führungskultur In der neuen Studie lassen sich besonders hohe Werte bei der Beurteilung der Mitarbeiter im Hinblick auf die Führungskultur in den Unternehmen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ablesen. Neben der Anerkennung guter Arbeitsleistungen (82 versus 36 Prozent), bescheinigen 84 versus 42 Prozent der Befragten, dass ihre Führungskräfte den Worten Taten folgen lassen und sie deren Vertrauen genießen (93 versus 67 Prozent). Auch die übergeordneten Werte Glaubwürdigkeit,

Respekt,

Fairness,

Stolz und

Teamgeist liegen in diesem Jahr im Mittel mit 86 versus 54 Prozent besonders hoch. Insgesamt bescheinigen sogar 92 Prozent der Beschäftigten der aktuellen Preisträger ihrem Unternehmen eine sehr hohe Gesamtqualität als Arbeitgeber. "Wir wissen, dass die Führungskultur eine zentrale Rolle spielt und sie ist im Remote Working wichtig. Führung in dezentralen Strukturen fußt auf Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Anerkennung und dem Vorleben von Werten", erläutert Diefenbach. Die ebenso hohen Werte für Teamgeist und Solidarität scheinen angesichts des zweiten Jahres im Home-Office eine echte Überraschung zu sein. Sie zeigten aber, welchen Stellenwert das soziale Miteinander im Arbeitsleben hat. Auch da haben die Siegerunternehmen noch einmal zugelegt und "weitreichende Konzepte und Maßnahmen entwickelt, um alle Mitarbeiter mitzunehmen und den Teamspirit zu stärken. Great Place to Work Ranking - Beste Arbeitgeber in der ITK 2022 über 500 Mitarbeitende salesforce.com Germany GmbH Adobe Deutschland MaibornWolff GmbH Red Hat GmbH diva-e Digital Value Excellence GmbH PPI AG Delivery HeroDelivery Hero CONET-Gruppe NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Sopra Steria SE Controlware GmbH Aareon in Deutschland BWI GmbH 101 bis 500 Mitarbeitende QAware GmbH iteratec GmbH NVIDIA Accso - Accelerated Solutions GmbH ServiceNow ORAYLIS GmbH viadee Unternehmensberatung AG congstar GmbH shopware AG Cadence Design Systems GmbH HENRICHSEN Gruppe baramundi software AG eXXcellent solutions Deutschland con terra GmbH Lenovo (Deutschland) GmbH QuinScape GmbH b.telligent GmbH & Co. KG ITGAIN GmbH GuideCom AG Pixum - Diginet GmbH & Co. KG Lecos GmbH Novatec Consulting GmbH GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH Logicalis GmbH Ergosign GmbH ConVista Consulting AG BABTEC Informationssysteme GmbH it-economics GmbH GAMBIT Consulting GmbH Projektron GmbH NetAachen GmbH ModuleWorks GmbH ottonova Gruppe Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH CompuSafe Data Systems AG IU Internationale Hochschule GmbH - IT Abteilung Thomas-Krenn.AG TechniData IT-Gruppe thinkproject Deutschland GmbH COMLINE Computer + Softwarelösungen SE ivv GmbH 50 bis 100 Mitarbeitende Pentland Firth Software GmbH Faktor Zehn GmbH sepago GmbH BRICKMAKERS GmbH Hoffrogge GmbH Claneo GmbH MVC Mobile VideoCommunication GmbH BUCS IT GmbH Adacor Hosting GmbH InVision AG lise GmbH SEC Consult Deutschland Unternehmensberatung GmbH Profihost GmbH 10 bis 49 Mitarbeitende status C AG CAXperts GmbH medialesson GmbH Billbee GmbH Evora IT Solutions GmbH byte5 GmbH ATIX Informationstechnologie und Consulting AG BASELABS GmbH iic solutions GmbH UX&I GmbH Modelyzr GmbH OneTwoSocial eine Marke der shobbits GmbH CALEO Consulting GmbH BRANDMAUER IT GmbH Kenjo GmbH ImpressSol GmbH (iits-consulting) COMPIRICUS AG TRANSLOGICA GmbH