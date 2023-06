Rückblickend werden die 2020er-Jahre in der VersicherungsbrancheVersicherungsbranche wohl als die prägenden dieses Jahrhunderts bezeichnet werden. Während lange Jahre oder gar Jahrzehnte weitgehend erfolgreich Business as usual betrieben wurde, vollzieht sich nun ein radikaler Wandel gefühlt im Zeitraffer.

EY spricht in einer aktuellen Marktuntersuchung von markanten Entwicklungen: "Vermehrte Investitionen in Finanztechnologien und unzählige Start-ups für datenbasierte Versicherungslösungen haben die Branche zu einer digitalen Innovationsschmiede gemacht." Die Empfehlung der Berater: "Unternehmen sollten diesen Wandel für sich nutzen und ihre Geschäftsmodelle überdenken. Neue, digitale Tools und datengestütztes Know-how optimieren Produktentwicklungsprozesse, sie ermöglichen digitale Interaktionen und verbessern wichtige Schlüsselfunktionen - von Marketing und Vertrieb über Vertrags- und Leistungsabteilungen bis hin zu Finanzen und Buchhaltung."

Megatrends Automatisierung, Digital Health und Embedded Insurance

Drei Megathemen treiben derzeit den Markt:

Automatisierung : Bei der Automatisierung geht es vor allem darum, Daten in Echtzeit bereits während eines Gesprächs zu analysieren und Verträge zu optimieren.

Digital Health : Bei der digitalen Gesundheitsvorsorge stehen bessere Services durch schnellere und gründlichere Datenanalyse sowie eine Förderung des gesundheitsbewussten Verhaltens etwa durch attraktive Preisnachlässe im Fokus.

Embedded Insurance: Statt allgemeine Policen nach dem Gießkannenprinzip zu insinuieren, sollen situative, an der Lebensphase orientierte Produktangebote unterbreitet werden.

Hinzu kommen drei zentrale Marktentwicklungen, auf die vor allem etablierte Unternehmen schnell überzeugende digitale Lösungen finden sollten, wollen sie im Wettstreit mit dem Wettbewerb und gerade den Insurtechs mithalten:

Endverbraucherinnen und Endverbraucher möchten heute Produkte online recherchieren und abschließen. Sie erwarten, dass die Kommunikation über mobile Kanäle erfolgt. Sie wünschen sich häufigere, zielgerichtete und personalisierte Kommunikation. Die Intermediäre am Markt - also Vertreterinnen und Vertreter, Maklerinnen und Makler - verlangen bessere Daten und Tools auf den Portalen der Versicherungen, um gerade im Neugeschäft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Transformation von Geschäftsmodellen und Prozessen

Im Fokus des Wandels - mitunter, etwa bei Angriffen auf die IT-Sicherheit, auch im Auge des Orkans - stehen dabei die IT-Verantwortlichen der Versicherungsunternehmen. Ihnen kommt eine entscheidende Bedeutung bei der erfolgreichen Transformation von Geschäftsmodellen und Prozessen zu.

In diesem Punkt sind sich alle vier Expertinnen und Experten einig, die wir in Hinblick auf die Megatrends des Jahres 2023 in der Assekuranz um Auskunft baten. Befragt wurden Anna-Carina Häusler, CEO und Co-Founder des zur Munich ReMunich Re gehörenden Insurtechs apinity aus München, Alexander Hornung, Co-Founder und Chief Product Officer des InsurTechs hepster aus Rostock, sowie als Vertreter des Hamburger KI-Lösungsanbieters collectAI Chief Revenue Officer (CRO) Pierre Schramm und CEO Sebastian Hoop.

Das KI-Jahr der Versicherungsbranche

Definitiv wird 2023 das Jahr sein, in dem die KI auch in der Versicherung durchstartet, ist Schramm von collectAI überzeugt: "KI-gestützte Technologien und Algorithmen werden endgültig die Finanzabteilungen erobern. KI-basierte Risikobewertung, Preisgestaltung, Tarifabrechnung sowie Cashflow- und Liquiditätsoptimierung werden zum neuen Digitalisierungsstandard im Versicherungswesen. Gleichzeitig geht der collectAI-CRO davon aus, dass Datenqualität und -anreicherung die Effektivität von KI-Lösungen und die Optimierung von Geschäftsprozessen nochmal deutlich steigern werden.

"Versicherungsunternehmen investieren zunehmend in modernes Data Management und Analyse-Tools, um die Qualität, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit ihrer Datenbestände zu steigern", erklärt er. Außerdem werde die verstärkte Nutzung von digitalen Kanälen und Technologien wie Chatbots, KI-gestützte Beratung und mobile Apps eine personalisierte und nahtlose Kundeninteraktion ermöglichen. InsurTechs und FinTechs treiben nach seinen Worten die Entwicklung von kundenorientierten Lösungen voran.

Grundlage für die Voranschreitende DigitalisierungDigitalisierung in der Versicherungswirtschaft liefert dabei vor allem das Thema Embedded Insurance. Die digitalen Versicherungswege öffneten hier bereits vor einiger Zeit die Pforten für den digitalen Wandel der Branche.

Dies sieht auch Alexander Hornung, Co-Founder des Rostocker InsurTechs hepster, so: "Durch Embedded Insurance gehören Versicherungen für immer mehr Industrien zum ganzheitlichen Prozess bei Produkten oder Dienstleistungen dazu. Kunden wünschen sich dabei immer mehr, dass sie in ihren digitalen Kaufvorgängen auch direkt die dazu passende, digitale Versicherung dazubekommen. Demnach haben auch CIOs seit einiger Zeit schon verstanden, dass hochwertige, maßgeschneiderte Versicherungen zu jeder digitalen Infrastruktur dazugehören, um konkurrenzfähig zu bleiben."

Customer Centricity bleibt zentrales Thema

Doch bei aller berechtigten Euphorie gerade über das Thema AI sieht Anna-Carina Häusler von apinity auch eine "alte Leier" als anhaltenden Trend für das Versicherungsjahr 2023: "Der Kunde im Mittelpunkt und der Anspruch des Kunden an die Versicherungsprodukte, transparent, vertrauenswürdig, zugänglich, egal über welchen Channel - das muss nun endlich echten Impact erzeugen."

Dafür müssten die Ressourcen in die Transformation vor allem in die IT gesteckt werden, erklärt sie: "Versicherungen müssen in die Cloud, sie müssen neue Produkte und Anwendungen implementieren und sie müssen Daten und Prozesse digitalisieren. Sie müssen ein modernes und agiles Arbeitsumfeld hinstellen, damit sie auch die richtigen Leute dafür finden."

Große Aufgaben also gerade für die Versicherungs-CIOs. Sie werden in diesem Jahr - und den folgenden - noch entscheidender werden für die Wettbewerbsfähigkeit von Assekuranzen.

Sebastian Hoop von collectAI resümiert: "Die Rolle der CIOs hat sich von einer rein technischen Funktion zu einer strategischen und unternehmerischen Funktion gewandelt. Sie sind nun für die Entwicklung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien verantwortlich, um Geschäftsprozesse zu optimieren, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und ein kundenorientiertes Geschäftsmodell zu fördern."

Vernetzung und Integration prägen die Branche

Der Treiber für alle Veränderungen ist die zunehmende Vernetzung, meint Alexander Hornung von hepster: "Grundlage für die technischen Entwicklungen wird das Internet of ThingsInternet of Things sein. Die Vernetzung einzelner Komponenten, Produkte und Prozesse ist mittlerweile in nahezu jeder Branche unabdinglich.

Er sieht in der Versicherungswelt nach wie vor das Thema Embedded Insurance als den essenziellen Trend. "Diese digitalen, eingebetteten Versicherungsprodukte können die nahtlose technische Integration in eine bestehende Struktur bewerkstelligen und somit analoge und digitale Touchpoints verbinden", erklärt Hornung. Vor allem die jüngeren Kunden erwarteten auf sie zugeschnittene, unkomplizierte Prozesse, die jeden Aspekt - also auch die Versicherung - hands on abdecken.

IT-Sicherheit wird zur Existenzfrage

Doch gleich ob junge oder ältere Kundschaft - beim Thema Sicherheit zählen und ticken alle gleich. Die besorgniserregend wachsende Zahl von Hackerangriffen auf deutsche Unternehmen sorgt auch in der Versicherungswirtschaft für zunehmende Sorgenfalten.

"Umso komplexer die Implementierung digitaler Lösungen im Versicherungsprozess wird, umso komplexer ist auch der Schutz dieser Prozesse und Strukturen", erklärt hepster-Manager Hornung. Dabei seien Automatisierungen nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Insgesamt muss man klar sagen, Sicherheit ist selbstverständlich auch im digitalen Versicherungsumfeld von oberster Priorität. Besonders in Deutschland sind Qualität der Anbieter und der Regulatorien zum Schutz solcher Modelle enorm hoch."

apinity-Chefin Häusler ergänzt: "Für meinen Geschmack wird in diesem Thema generell zu viel Zeit in Papier und zu wenig Zeit in Code investiert. Normalerweise zucken Start-ups eher, wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht. Es ist sehr wichtig, gute Prüfprozesse und einen hohen Standard an innovative neue Lösungen zu stellen. Aber manchmal vergessen die Versicherungen, es mit dem Status quo zu vergleichen."

Mit Zukäufen den digitalen Wandel vorantreiben

Auch collectAI-CRO Schramm wirbt im großen Veränderungsjahr 2023 für ein verstärktes kollaboratives Miteinander von Etablierten und Start-ups am Markt: "Buy statt Make ist das Motto. Um den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, gehen Versicherungen zunehmend Partnerschaften mit InsurTechs, Technologieanbietern und anderen Effizienz steigernden Lösungen ein." Diese Zusammenarbeit ermögliche es, innovative Lösungen schneller zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und den digitalen Wandel in der Branche voranzutreiben, fügt er hinzu. (mb)