Die erfahrene IT-Managerin übernimmt bei der Deutschen BahnDeutschen Bahn die Position "CIO Konzernleitung". Sie verantwortet damit ab April 2023 die IT der zentralen Konzernfunktionen (Corporate Functions) wie etwa Finanzen oder Personal. In ihrem Verantwortungsbereich liegen zudem alle Systeme, Anwendungen und Services, die das Unternehmen im Rahmen des Systemverbunds Bahn konzernweit einsetzt. Dazu gehören unter anderem SAPSAP R/3 und diverse IT-Plattformen.

Appel folgt auf Robert Arnold, der zum Jahresanfang als CIO und CDO zur DB Netz AG wechselte. In ihrer neuen Rolle berichtet sie an Bernd RatteyBernd Rattey, den CIO und CDO des DB-Konzerns. Für die einzelnen Geschäftsfelder gibt es bei der Bahn dedizierte CIOs und CDOs.

Rattey hatte erst kürzlich im Interview mit dem CIO-Magazin erklärt, dass die Bahn in der IT künftig weniger auf zentrale Vorgaben setzen und Governance-Prozesse vereinfachen wolle: "Die CIOs der Geschäftsfelder haben die Verantwortung für die IT in ihrem Business, die AG gibt den Rahmen vor." In der Group-IT würden künftig nur die Themen bearbeitet, die bereichsübergreifend besser funktionierten als in Einzelprojekten der Geschäftsfelder (Lesen Sie dazu auch: CIO Bernd Rattey ordnet die Bahn-IT neu).

Um solche bereichsübergreifenden Themen wird sich künftig Dorothée AppelDorothée Appel kümmern. Zu ihren wichtigsten Projekten gehört der Digitale Produktionsverbund (DPV). Die Bahn will damit einen integrierten und vollständig digitalen Systemverbund schaffen, der funktionale und technische Ziele des Konzerns harmonisiert. Daraus sollen Projekte und Maßnahmen abgeleitet werden, die unter anderem die Pünktlichkeit von Zügen verbessern.

Die neue "CIO Konzernleitung" soll darüber hinaus strategische Digital- und IT-Partnerschaften aufbauen und pflegen. Zu ihren Aufgaben gehört auch, zentrale IT-Plattformen auszubauen, die die Bahn in allen Geschäftsfeldern nutzen will.

Appel bringt für diese Aufgaben reichlich Erfahrung mit. Von Oktober 2020 bis Dezember 2022 war sie CIO Retail and Business Banking & Functions bei der niederländischen ABN Amro Bank. Davor steuerte sie knapp zwei Jahre als CIO die IT des Versicherers Zurich in Deutschland. Die Managerin kennt auch die Herstellerseite. Von 2011 bis 2014 arbeitete sie als CIO für Microsoft Deutschland & Switzerland.