Wie gelingt digitale Transformation in einer konservativen Branche und in einem Unternehmen, dessen Kultur auf Sicherheit bedacht ist? Eine Antwort auf diese Frage liefert Ralf Werner, der als CDTO Deutschlands größten Gastransporteur Open Grid Europe (OGE) auf die digitale Reise schicken musste. Auf den Hamburger IT-Strategietagen spricht Werner, der als "CIO des Jahres" 2020 in der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet wurde, am 25. Februar um 11.30 Uhr zum Thema "OGE´s Voyage to Hydrogen - Digitale Transformation für die Energiewende".

Werner vergleicht die digitale Transformation seines Unternehmens mit einer Seereise auf dem Ozean der Energiebranche: "Mit einem Tanker aus konservativen Strukturen und einer auf Sicherheit beruhenden Kultur versuchten wir, in See zu stechen." Die ersten Ablegemanöver scheiterten, dann besann man sich auf kleine Schritte: "think big start small".

Um sich für die digitale Transformation richtig aufzustellen, bestellte Werner einen Chief Digital Officer und stellte ein Team mit möglichst unterschiedlichen Skills zusammen. Um das digitale Mindset zu stärken, holte er auch Studenten an Bord und suchte Partner im digitalen Ökosystem der Schmiede Zollverein, um von extern Anregungen für agile Werkzeuge und Methoden zu erhalten. Auf einer Digitalisierungslandkarte verortete das Team die Digitalisierungspotentiale der internen Kunden als Zielhäfen, die es zu erreichen galt.

Noch ist die Digitalisierungsreise nicht vorbei. Wenn Sie mehr über den digitalen Wandel in der Energiebranche erfahren wollen, melden Sie sich zu den Hamburger IT-Stategietagen an.

