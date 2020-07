Die Fielmann Ventures GmbH, eine hundertprozentige Tochter des gleichnamigen Augenoptikers FielmannFielmann, beteiligt sich im Rahmen einer Series-B-Finanzierungsrunde mit zehn Prozent an Ubimax. Gemeinsam mit dem Smart Glasses-Hersteller aus Bremen will Fielmann für den Einsatz am Arbeitsplatz Datenbrillen in Sehstärke produzieren.

Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender des Optikers, spricht von einem "konsequenten Schritt in der Digitalstrategie 2025". Die beiden Partner wollen Firmenkunden beim gesamten Prozess von der Hardwareauswahl über die Vermessung und Anpassung der Smart Glasses bis zur Schulung der Mitarbeiter unterstützen. Fielmann wolle seine DigitalisierungDigitalisierung "über die augenoptische Branche hinaus" vorantreiben.

Ubimax zufolge ist das flächendeckende Angebot von Datenbrillen mit Korrektionswirkung ein Novum auf dem Markt. CEO Henrik Witt kommentiert: "So senken wir die letzte Hemmschwelle, Augmented Reality-Lösungen aufgrund fehlender Flexibilität der Hardware flächendeckend einzusetzen." Fielmann erwartet auch aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen einen verstärkten Trend zu Smart Glasses. Nach eigener Darstellung zählt Ubimax mehr als 400 Unternehmen aus verschiedensten Branchen zu seinen Kunden, darunter AirbusAirbus, BMWBMW, Coca-ColaCoca-Cola, DHL und SiemensSiemens.

Designer, Hersteller und Augenoptiker

Die Optikerkette Fielmann, 1972 von Günther Fielmann in Cuxhaven gegründet, betreibt heute nach eigenen Angaben fast 800 Niederlassungen in verschiedenen europäischen Ländern. Kernmärkte sind neben Deutschland die Schweiz, Österreich und Luxemburg. Das Unternehmen setzt gut acht Millionen Brillen ab und erwirtschaftete 2019 knapp 1,8 Milliarden Euro. Fielmann agiert als Designer, Hersteller und Augenoptiker.

Eine sogenannte Series B-Finanzierungsrunde ist die zweite Schleife eines Investitionsprozesses, an dem sich meist professionelle Venture-Capital-Geber an typischerweise jungen Unternehmen beteiligen. Neben Fielmann investiert das amerikanische Unternehmen Westcott LLC in Ubimax.

Fielmann | Augmented Reality

Branche: Augenoptik

Use Case: Datenbrillen mit Sehstärke für den professionellen Einsatz

Partner: Ubimax, Bremen

Einsatzszenario: Business-to-Business