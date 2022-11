Ein bekanntes Gesicht aus der deutschen CIO-Szene wechselt die Seiten: Gerd NiehageGerd Niehage (52) wird bei Swisscom Leiter des Unternehmensbereichs IT, Network & Infrastructure sowie Mitglied der Konzernleitung. Am 1. März 2023 ersetzt er in dieser Position Christoph Aeschlimann, der seit dem 1. Juni 2022 CEO von Swisscom ist und den IT-Bereich momentan nebenher leitet.

"Gerd Niehage verfügt über umfassendes Digitalisierungs- und Automatisierungs-Know-how, ein breites technisches Wissen, aber auch ein sehr umfassendes wirtschaftliches Verständnis", kommentiert Aeschlimann die Personalie. Laut Schweizer Medienberichten soll der künftige CIO und CTO (CTIO) sein Know-how in verschiedenen technischen Bereichen einbringen, in denen sich die Swisscom in den kommenden Jahren weiterentwickeln will. Dazu gehörten beispielsweise Software, Data, künstliche Intelligenz, Enterprise Architecture und Automatisierung.

Stationen bei Hella, B. Braun und der ZF Group

Derzeit ist Niehage noch für den Automobilzulieferer ZF Group als CIO für die Region Asia Pacific im Einsatz. Er verantwortet zudem global die Bereiche digitale Innovationen und Enterprise Architecture Management. Von 2017 bis 2021 war Niehage CIO beim Medizintechnikunternehmen B. Braun Melsungen AG. Zuvor hatte er mehrere Jahre den CIO-Posten beim Automobilzulieferer HellaHella inne. Im Wettbewerb CIO des Jahres 2020 erreichte er mit einem Projekt bei B. Braun Platz 3 in der Kategorie Großunternehmen.

Niehage hat an der privaten Fachhochschule Darmstadt Informatik studiert. Er hält zudem einen MBAMBA der Mannheim Business School und einen Doctor of Business Administration der Middlesex University in London. Die Swisscom AG ist das größte Telekommunikationsunternehmen der Schweiz und erzielte mit knapp 19.000 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 11,2 Milliarden Schweizer Franken.