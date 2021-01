Vom Main an die Elbe: Hans SätteleHans Sättele stieg Anfang Januar als CIO beim Maschinenbauer KörberKörber in Hamburg ein. Damit führt er gleichzeitig die Geschäfte des IT-Dienstleisters Körber IT Solutions. Sättele kommt von der SchunkSchunk Group, einem internationalen Anbieter von Produkten aus Hightech-Werkstoffen sowie MaschinenMaschinen und Anlagen in Frankfurt am Main. Er war dort - ebenfalls als CIO - knapp fünf Jahre lang tätig. Sättele lagerte zum Beispiel den IT-Support aus, den die rund 150 Mitarbeiter zuvor wechselweise übernommen hatten, und standardisierte die IT-Prozesse.

Laut Christian Schlögel, Chief Digital Officer (CDO) bei Körber, arbeitet der Konzern an "einer leistungsstarken und sicheren IT-Infrastruktur als Grundvoraussetzung für weitere digitale Innovationen". Die heutige Körber Unternehmensgruppe geht auf die Hauni Maschinenfabrik Körber & Co zurück, die der Elektrotechniker Kurt Körber 1946 gegründet hatte.

Mittlerweile erwirtschaftet die Aktiengesellschaft mit rund 10.000 Mitarbeitern an zirka 100 Standorten weltweit einen Umsatz von etwa zwei Milliarden Euro und gliedert sich in fünf Bereiche auf: Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Tabak. Die gemeinnützige Körber-Stiftung vergibt jedes Jahr einen der höchstdotierten Forschungspreise der Welt.

Stationen bei KPMG und Bosch

Der neue CIO Hans Sättele hat an den Universitäten in Stockholm und Würzburg Business Administration, Economics und Business IT studiert. Er kann die ISOM27001 Foundation Information Certification und mehrere ITIL-Zertifikate vorweisen.

Seine berufliche Laufbahn begann er 1997 als SAP FI/CO Consultant bei der SEMA Group im schwedischen Ronneby. Anderthalb Jahre später ging er als Consulting Manager für knapp vier Jahre zu KPMG Deutschland, bevor er als Senior Consulting Manager zu Bearing Point wechselte. Sätteles erste explizite IT-Entscheiderfunktion war die eines IT Managers EMEA bei Bosch Rexroth. In dem Unternehmen blieb er fünfeinhalb Jahre, davon die letzten drei als Director IT Americas.

Daran schloss sich seine Arbeit als Director IT Applications Americas für Bosch North America in Chicago an. Mit dieser internationalen Erfahrung kam er 2013 für Bosch zurück nach Deutschland. Anfang 2016 legte Sättele ein zweimonatiges Sabatical ein, um zu reisen. Im März 2016 übernahm er dann die CIO-Position bei der Schunk Group.