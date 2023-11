Robotic Process AutomationRobotic Process Automation ist ein wichtiges Element der Digitalisierungsstrategie von Hapag-LloydHapag-Lloyd. Die Reederei beschäftigt etwa 13.400 Mitarbeiter, die in mehr als 390 Niederlassungen in 130 Ländern tätig sind.

Das Unternehmen nutzt Business AnalyticsAnalytics, KI und RPA, um Geschäftsabläufe zu optimieren, etwa die Verwaltung von Containern. So werden Frachtbehälter auf dem effizientesten Weg vom Ausgangspunkt zum Zielort transportiert, leere Container dagegen optimal verteilt.

Digitale Worker unterstützen Mitarbeiter

Bei RPA entschied sich die Reederei für das Robotic Operating Model (ROM) von SS&C Blue Prism. Es kombiniert Prozessautomatisierung mit KI und Machine Learning. Das Center of Excellence (COE) von Hapag-Lloyd konnte dank ROM auch Geschäftseinheiten einbinden, die bisher eigene Automatisierungen entwickelten. Außerdem ließ sich eine zentrale Governance-Strategie umsetzen.

Das Kernelement sind "Digital Worker", also multitaskingfähige Software-Roboter. Sie lassen sich mit Machine LearningMachine Learning und KI so trainieren, dass sie auch komplexe Aufgaben übernehmen können.

Bei der Implementierung nutzt Hapag-Lloyd ein Hybridmodell. Das COE hat den Überblick über die Bereitstellung der Automatisierungen. Fachleute in den jeweiligen Regionen bringen zudem eigene Ideen ein und automatisieren eigenständig Abläufe. Das COE stellt dafür eine Bibliothek von wiederverwendbaren Komponenten zur Verfügung.

Über 50 Digital Worker im Einsatz

Hapag-Lloyd nutzt derzeit 50 Digital Worker in den Bereichen Commercial, Operations and Networks und Business Administration. Weitere 15 Bots kommen in Kürze in der Produktion hinzu.

"Dank des Blue Prism Robotic Operating Models und der Möglichkeit, es nahtlos in andere Technologien zu integrieren, haben wir jetzt Digital Worker, die in allen Regionen und 13 Abteilungen eingesetzt werden, einschließlich der Personalabteilung und des Kundendienstes", erläutert Mateusz Linda, Director Robotic Process Automation bei Hapag-Lloyd.

Massive Zeitersparnis

Wie die Bots arbeiten, zeigt der Digital Worker für die Erfassung von Streitfällen. Er wurde in Module für maschinelles Lernen (ML) integriert, die Amazon Web Services (AWS) bereitstellt. Der Digital Worker durchsucht E-Mail-Postfächer nach Mails mit Beschwerden und überträgt die Daten an das ML-Modul. Dieses ermittelt, um welche Art von Anfrage es sich handelt und leitet sie an den zuständigen Mitarbeiter weiter.

Allein dadurch spart Hapag-Lloyd über 30.000 Stunden pro Jahr. Insgesamt summiert sich die Ersparnis in allen Bereichen auf mehr als 300.000 Arbeitsstunden.

Hapag-Lloyd | Prozessautomatisierung

Branchen: TransportTransport; Reederei

Use Case: Digitalisierung und Automatisierung von Abläufen

Lösung: Automatisierung mit Robotic Operating Model von Blue Prism

Partner: SS&C Blue Prism