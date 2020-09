Die Digitalisierung stellt die öffentliche Verwaltung technisch und in ihrer Arbeitsweise vor große Herausforderungen. Beispielsweise legt das Online-Zugangsgesetz Rahmenbedingungen für Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltungöffentlichen Verwaltung fest, was hohen Schulungsbedarf nach sich zieht. Um die digitale Kompetenz der Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen auszubauen, unterzeichneten Vertreter der Metropolregion Rhein-Neckar sowie des Landkreises Bergstraße eine Kooperation mit dem Land Hessen für den "KommunalCampus".