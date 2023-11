Erst vor wenigen Wochen hatte Holger EwaldHolger Ewald per Linkedin-Posting erklärt, den CIO-Posten bei der Stuttgarter DekraDekra Group aufzugeben und sich neuen Aufgaben zu stellen. Nun verriet er, dass er künftig für die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft Global Infrastructure Partners (GIP) arbeiten werde. Das international tätige Unternehmen mit Hauptsitz in New York City investiert in Infrastruktur-Anlagen in den Bereichen Energie, Verkehr und Wasser/Abfall.

In der Rolle als Operating Principal wird sich Ewald laut eigenen Angaben um die geschäftliche Entwicklung der diversen Portfolio-Unternehmen kümmern, in die GIP investiert. Global Infrastructure Partners wurde im Mai 2006 gegründet. Zu den Gründungsinvestoren des ersten Fonds von GIP, dem GIP I, gehörten die Credit Suisse und General Electric.

Ewald war von Dezember 2019 bis September 2023 CIO der Prüfgesellschaft Dekra. Neben seiner Rolle als Executive Vice President und IT-Chef leitete er dort unter anderem die Projekte "Global Integrated IT" und "Technology Strategy". Zudem stand er den Arbeitsgruppen "Remote Services" sowie "Leverage Technology" vor, die die digitale Agenda des Unternehmens voranbringen sollen.

Der Diplom-Ingenieur für Maschinenbau war zuvor unter anderem drei Jahre CIO des Augsburger Robotik-Spezialisten Kuka. Weitere Stationen seiner langjährigen Karriere waren unter anderem die Siemens AG sowie die DB Netz AG. Für seine Leistungen bei der Deutsche-Bahn-Tochter zeichnete ihn die Jury des "CIO des Jahres" 2014 mit dem Sonderpreis Operational Excellence Award aus.