Zum 1. Juli 2023 zieht Petra Finke (55) als CDO in den Vorstand der Dekra SEDekra SE ein. Sie soll dem Unternehmen dabei helfen, das Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen und neue Services für die Schwerpunktbereiche Mobilität, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit zu entwickeln.

Mit sofortiger Wirkung übernimmt zudem Peter Laursen (47) die neu geschaffene Position des COO. Finke und Laursen ergänzen den Vorstand der Dekra SE, zu dem auch Stan Zurkiewicz als CEO und Wolfgang Linsenmaier als CFO gehören.

"Dekra wird der weltweit führende Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. Das ist unsere Vision", kommentiert Stefan Kölbl, Vorsitzender des Aufsichtsrats die Neubesetzungen. "Mit den jüngsten Veränderungen im Vorstand werden wir unsere strategischen Wachstumspläne vorantreiben und ihre Umsetzung beschleunigen."

Die Wirtschaftsinformatikerin Petra Finke arbeitete mehr als 20 Jahre für die Rhenus Gruppe, zuletzt als Global CIO Rhenus Freight Logistics und CEO der Rhenus Freight Network GmbH. Sie verantwortete die globale IT und Digitalisierung. In dieser Funktion baute sie unter anderem die heterogene IT- und Prozesslandschaft des Unternehmens in ein verteiltes, cloudbasiertes Ökosystem um. Die Rhenus Freight Network GmbH entwickelte sie zu einem zentralen Dienstleister und Berater für IT-Services weiter, der sich mit digitalen Kundenlösungen befasst, um logistische Wertschöpfungsketten zu optimieren.

Das Dekra-Management geht davon aus, dass digitale Services eine immer wichtigere Rolle in der sogenannten TIC-Branche (Testing, Inspection and Certification) spielen werden. Dementsprechend will das Unternehmen sein Serviceportfolio ausbauen und setzt dabei auf Technologien wie künstliche Intelligenz und Remote Services.

Dazu beitragen soll auch Peter Laursen als neuer COO. Er arbeitet seit rund zehn Jahren für die Dekra und ist künftig für die sechs Geschäftsregionen in 60 Ländern sowie für den Bereich Group Marketing & Sales verantwortlich. Laursens Aufgabe ist es, die internationalen Geschäfte der Dekra auszubauen, insbesondere in den strategischen Wachstumsregionen Nordamerika und Asien.

Die Dekra ist aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. hervorgegangen. Bei der Dekra SE handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V., die das operative Geschäft des Konzerns steuert. 2022 erzielte das Unternehmen mit gut 48.000 Beschäftigten einen Umsatz von knapp 3,7 Milliarden Euro.