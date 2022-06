Die WWDC-Keynote (alle Infos) ist längst vorbei und wir wissen nun alles über iOS 16 und seine neuen Features. Zumindest fast alles, ein Display-Feature wurde nicht direkt angesprochen, die Chancen dafür, dass wir es dennoch im iPhoneiPhone 14 sehen werden, sehen nicht schlecht aus.

Release: Wann erscheint das iPhone 14?

Wenn AppleApple nicht mit seiner Tradition bricht, wird das iPhone 14 wohl Mitte September 2022 angekündigt, etwa eine Woche später sollte es dann in die Läden stehen. Apple stellt seine neuen iPhones fast immer im September eines jeden Jahres vor, 2020 bildete aufgrund von COVID-19 eine Ausnahme. Es ist aber möglich, dass es auch in diesem Jahr zu ähnlichen Verzögerungen kommt - während das iPhone 14 Pro pünktlich in die Testproduktion ging, scheinen sich die Nicht-Pro-Modelle leicht verzögert zu haben - aber wir wären überrascht, wenn Apple diese Probleme nicht rechtzeitig für den Herbst in den Griff bekommt.

Modelle: Tschüss mini! Hallo Max!

Wir erwarten große Veränderungen: Alles deutet darauf hin, dass die 5,4-Zoll große iPhone-mini-Reihe eingestellt wird: Ming-Chi Kuo hat zum Beispiel vorausgesagt, dass Apple das Mini-iPhone einstellen wird, um 2022 das Max einzuführen. Das iPhone 12 mini und 13 mini sollen sich schlecht verkauft haben, dieser Schritt ist also durchaus verständlich. Es wird daher weiterhin vier Modelle geben:

iPhone 14 (6,1-Zoll)

iPhone 14 Max (6,7-Zoll)

iPhone 14 Pro (6,1-Zoll)

iPhone 14 Pro Max (6,7-Zoll)

Uns liegen zudem Informationen vor, die diese Theorie bestätigen. Laut unserer Quelle (die nicht geheim bleiben möchte) wird es in diesem Jahr kein iPhone 14 Mini geben, dafür ein iPhone 14 Max.

Preis: Wie viel kostet das iPhone 14?

Preislich gesehen erwarten wir, dass das Standardmodell des iPhone 14 bei etwa 800 Euro beginnen wird, während das iPhone 14 Pro-Modell zwischen 1.000 und 1.100 US-Dollar kosten wird.

Notch: Von der Kerbe zum "Loch + Pille"

Bei der iPhone 13-Reihe verkleinerte Apple die Notch um 20 Prozent. In diesem Jahr soll sie durch etwas anderes ersetzt werden, zumindest bei den Pro-Modellen. Anstelle einer Aussparung am oberen Rand des Bildschirms werden das 14 Pro und das 14 Pro Max zwei kleinere Öffnungen für die Frontkamera und andere Sensoren haben. Auch dieses Gerücht können wir bestätigen. Bezüglich der neuen “Notch” liegen uns ebenfalls glaubhafte Beweise vor, die kursierende Gerüchte zu Apples Design-Änderung – zumindest für die Pro-Modelle – untermauern.

Lightning oder USB-C?

Die Idee, dass Apple den Lightning-Anschluss am iPhone abschafft und überhaupt keine Anschlüsse mehr anbietet, wurde schon vor der Vorstellung des iPhone 12 gemunkelt. Bei diesem Konzept würde der gesamte Strom drahtlos übertragen werden, anstatt mit Kabeln zu laden. Das würde viele Zubehörteile und Powerbanks sofort überflüssig machen, aber Apple hat sich in der Vergangenheit noch nie gescheut, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Das könnte noch Realität werden, aber nicht in naher Zukunft.